R&D·인허가·사업개발 두루 거친 바이오 전문가 유전자치료제 등 바이오·케미컬 ‘투트랙’ 성장 개발부터 상업화까지 유기적 연결 체계 고도화

[헤럴드경제=최은지 기자] 코오롱생명과학은 26일 주주총회 및 이사회를 개최하고 이한국 부사장을 신임 대표이사로 선임했다고 27일 밝혔다. 이번 인사는 글로벌 규제 환경 변화에 대한 대응력을 강화하고 신약 해외 사업 추진 체계를 정비하기 위한 조치다.

1973년생인 이한국 신임 대표이사는 연구개발(R&D)부터 제조, 인허가, 국내외 사업개발까지 신약·제네릭·원료의약 개발 및 상용화의 전 과정을 아우르는 제약·바이오 업계 전문가다. 연세대 화학과 및 동 대학원을 졸업한 뒤 대웅제약에서 합성연구와 해외 인허가, 해외 연구거점 구축 업무를 담당했다.

이후 미국 샌디에이고 소재 바이오 기업인 오토텔릭에서 규제 부문(RA) 임원으로 재직했으며, 건일제약으로 자리를 옮겨 메디컬본부와 R&D본부를 거쳐 대표이사를 역임했다. 건일제약 재임 당시 해외 사업 확대와 제조 역량 확보를 통해 수익성을 극대화했다는 평가를 받는다.

코오롱생명과학은 이 대표 선임 배경에 대해 “글로벌 시장에서 인허가 전략을 수행하기 위한 전문성과 개발, 제조, 허가, 상업화를 유기적으로 연결할 수 있는 역량을 높이 평가했다”고 설명했다.

이 대표는 취임 일성으로 “코오롱생명과학의 우수한 바이오·케미컬 역량을 바탕으로 글로벌 바이오 시장에서 새롭게 신뢰를 구축해 눈에 보이는 성과를 창출하겠다”고 강조했다.

향후 코오롱생명과학은 바이오 부문에서 KLS-3021, KLS-2031 등 핵심 유전자치료제 파이프라인의 성과를 가시화할 계획이다. 케미컬 부문에서는 정밀화학소재 및 원료의약품 공급 확대, 전자소재 포트폴리오 정교화를 추진하는 등 ‘투트랙’ 성장 전략 고도화에 역량을 집중할 방침이다.