AI 리그 신설 등 9개 부처 협업으로 12개 예선리그 운영 기존 ‘도전! K-스타트업’ 개편…초기창업기업 중심 지원 강화 통합본선 거쳐 12월 왕중왕전서 최종 20개팀 선발

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 과학기술정보통신부, 교육부, 국방부, 문화체육관광부, 기후에너지환경부, 성평등가족부, 지식재산처, 방위사업청은 9개 부처가 협업해 개최하는 국내 최대 규모 범부처 창업경진대회 ‘올해의 K-스타트업 2026’을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

올해 대회는 예비창업자를 발굴·육성하는 ‘모두의 창업 프로젝트’를 새롭게 추진하는 데 맞춰 기존 ‘도전! K-스타트업’을 ‘올해의 K-스타트업’으로 개편한 것이 특징이다. 기존에는 예비창업과 초기창업 2개 트랙으로 운영됐지만, 올해부터는 초기창업기업 중심으로 지원 체계를 강화했다.

정부는 창업 열기 확산을 위해 우승 상금도 대폭 늘렸다. 기존 3억원이던 우승 상금은 올해 5억원으로 상향됐다. 초기창업패키지 등 후속 지원사업의 우선 선정 대상도 기존 상위 6개팀에서 상위 20개팀으로 확대한다. 여기에 팁스 운영사 등이 참여하는 별도 투자 프로그램도 신설해 투자 유치까지 지원할 계획이다.

올해는 혁신 AI 기업 발굴을 위한 ‘AI 리그’도 새롭게 도입했다. 이에 따라 9개 부처가 협업해 총 12개 리그를 운영한다. 세부적으로는 혁신창업리그, 학생리그, 국방리그, 여성리그, 기후에너지환경리그, 관광리그, 지식재산리그, 국방과학기술리그, AI리그, 연구자리그, 콘텐츠리그, 스포츠리그가 마련된다.

한성숙 중기부 장관은 “이번 대회를 통해 그간 ‘올해의 K-스타트업’이 배출한 뤼튼테크놀로지스, 엘디카본, 라이온로보틱스의 뒤를 이을 국가대표 혁신기업이 탄생하기를 기대한다”며 “중기부는 올해 새롭게 추진하는 모두의 창업 프로젝트와 함께 창업 인재들의 여정을 든든하게 뒷받침하겠다”고 말했다.

‘올해의 K-스타트업 2026’은 3월 27일 통합공고를 시작으로 8월까지 부처별 예선리그를 진행한다. 이후 예선리그를 통과한 창업기업들이 참여하는 통합본선을 거쳐 12월 최종 무대인 왕중왕전에 진출할 20개팀을 선발한다. 왕중왕전에서는 올해의 K-스타트업을 선정해 최대 5억원의 상금을 시상할 예정이다.

참여를 희망하는 창업기업은 K-스타트업 누리집에 게시된 통합 공고문과 예선리그 운영 부처별 세부 모집공고를 확인한 뒤, 예선리그별 접수 기간에 맞춰 신청하면 된다.