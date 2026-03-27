2026 KPGA 인사이트 포럼 개최…이시우 강연

[헤럴드경제=조용직 기자] KPGA는 회원들의 전문성 강화와 실질적인 소통을 위한 새로운 플랫폼인 ‘2026 KPGA 인사이트 포럼’을 개최한다고 27일 밝혔다.

내달 1일 경기도 성남 KPGA 빌딩 10층 대강의실에서 열리는 이번 포럼은 급변하는 골프 산업 환경에서 회원 간 지식 공유와 소통을 활성화하기 위해 마련된다.

이번 포럼의 연사로는 교습가이자 해설위원으로 활동 중인 이시우가 나선다. KPGA 기술교육위원이기도 한 이시우(빅피쉬 골프아카데미 원장)는 대한민국 베스트교습가로 다수 선정되기도 했으며 현재는 SBS골프에서 해설을 하고 있다.

이시우는 ‘KPGA와 미국PGA, 서로 다른 환경 속 각 투어의 특징’, ‘투어 선수들의 필수요소: 컨디션과 경기력, 실전균형’을 주제로 1, 2부 연속 강연한다.

이시우는 “프로라는 이름 뒤에 숨겨진 수많은 고민과 노하우가 이제는 혼자만의 자산이 아닌 우리 모두의 경쟁력이 돼야 한다고 생각한다”면서 “국내 투어와 미국 투어 현장에서 직접 체득한 정보들을 구체적으로 전달하고 투어를 준비하는 선수와 지도자들이 실전에서 바로 활용할 수 있는 현실적인 솔루션을 아낌없이 제시하겠다”고 말했다.

김원섭 KPGA 회장은 “회원 개개인의 역량 강화는 곧 KPGA 투어의 경쟁력 제고로 이어지고 더 나아가 한국 골프 산업 전체의 지속 가능한 발전을 이끄는 기반이 될 것”이라고 포럼의 의미를 설명했다.

이번 포럼은 KPGA 회원 선착순 100명을 대상으로 무료로 진행되며 KPGA 공식 홈페이지나 애플리케이션을 통해 신청하면 된다.