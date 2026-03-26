[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]가천대(총장 이길여)가 지난 25일 베트남 교육부 산하 기관 CIED(Center for International Education Development)와 글로벌 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

CIED는 베트남 교육부 산하 기관으로 해외 유학 지원, 국제 교육 프로그램 운영, 글로벌 교육 네트워크 구축 등을 담당하며 베트남 교육의 국제화를 선도하고 있다.

협약식은 이날 가천대 글로벌센터에서 열렸으며, 가천대 김상혁 국제교류처장과 CIED 판 탄 빈 부센터장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 양국 간 인적 교류를 확대하고 교육 협력 네트워크를 강화하기 위해 추진됐다. 주요 협약 내용은 ▷고교 졸업생 대상 가천대 학부진학 및 한국어 어학연수 지원 ▷베트남 대학 졸업생의 가천대 대학원 진학 지원 ▷베트남 주요 대학과의 추가 교육 협력 모델 구축 ▷기타 교육 및 국제교류 활동 공동 추진 등이다.

가천대는 이번 협약을 통해 공학 및 메디컬 분야를 중심으로 한 글로벌 교육 협력을 본격화하고, 베트남 우수 인재 유치 기반을 확대할 계획이다.

판 탄 빈 CIED 부센터장은 “가천대의 반도체 교육 시스템과 메디컬 인프라, 학생 중심 교육 철학에 깊은 인상을 받았다”며 “양 기관 협력을 통해 양국 간 인적 교류가 더욱 활성화되도록 적극 협력하겠다”고 말했다.

김상혁 가천대 국제교류처장은 “가천대의 특성화된 교육 경쟁력을 바탕으로 베트남 우수 인재를 유치하고 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 지원하겠다”며 “이번 협약이 한·베 양국 간 교육 협력 확대와 국제 인재 교류의 중요한 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.