“선박 관련 한-이란 통화, 이란 대사 발언과 맥락 달라”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 외교부는 26일 사이드 쿠제치 주한이란대사가 ‘한국 정부에 호르무즈 해협 내 한국 선박 정보를 요청했다’고 말한 것과 관련해 “정박 중인 배의 인도적인 상황이 발생할 때 안전조치에 관련된 내용”이라고 선을 그었다. 사실상 이란 측에서 우리 배 정보를 요청한 것이 아니라는 취지다.

박일 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 “조현 장관은 지난 월요일(23일) 이란 외교장관과 통화했다”면서 “그래서 우리 선박의 안전 문제와 관련해 호르무즈 해협의 항행 안전 보장의 중요성을 강조하는 맥락에서 해당 건에 대한 우리 입장을 그렇게 설명했다”면서 이같이 전했다.

박 대변인은 재차 이란 측이 요구했다고 전해진 선박 정보와 관련해 “해당 선박 정보는 (호르무즈) 해협에 정박하고 있는 우리 배의 인도적인 사안이 발생했을 경우에 안전 조치에 대해 이란 측이 신경써 달라고 하는 차원이었기 때문에, 이란 대사가 말한 것은 맥락이 다른 것으로 이해하고 있다”고 설명했다.

결국 한국과 이란 간 호르무즈 해협 통항과 관련한 구체적인 논의는 이뤄지지 않은 셈이다. 외교부 당국자는 이와 관련해 “통행과 관련해 양자 협의가 이뤄지지 않았다”면서 “인도적 상황이 아직 발생하지 않아 선박 정보를 줄 필요가 없다”고 했다.

정부는 우리 선박에 대한 정보를 따로 줄 계획도 없는 것으로 전해졌다. 향후 호르무즈 해협 통행과 관련한 양국 간 논의가 이뤄질 가능성에 대해 이 당국자는 “여러 제반 차원 관련해서 이 문제를 검토하고 있다”고 했다. 중동 전쟁이 이어지고 있는 상황에서 관련국 입장과 국제연합(UN) 국제해사기구(IMO) 등 국제사회 동향 등을 살펴야한다는 취지로 해석된다.