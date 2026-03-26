[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 24일(현지시간) 이란으로부터 받았다고 자랑한 ‘아주 큰 선물’은 일부 유조선이 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있게 한 것이라고 전해졌다.

이스라엘 매체 타임스 오브 이스라엘은 25일(현지시간) 한 미국 당국자를 인용해, 미국이 지난 주말 중재국을 통해 이란 측에 메시지를 전달하면서 전쟁의 외교적 해결 가능성 타진을 위해 이란에 ‘선의의 제스처’를 보여 달라고 요구했다고 보도했다.

한 아랍 국가 관리는 이에 이란 측이 미국·이스라엘과 관련 없는 유조선들의 호르무즈 해협 통과를 허용하는 데 합의했다고 전했다. 이 아랍 관리는 미국·이스라엘 사이 중재국의 당국자인 것으로 추정된다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 24일 백악관에서 열린 신임 국토안보부 장관 선서식에서 이란 측으로부터 “엄청난 금액의 가치가 있는 매우 큰 선물”을 받았다고 과시했다. 그는 “그 선물은 오늘 도착했다”면서 “그 선물이 뭔지 당신들에게 알리지 않을 것”이라고 했다. 이어 ‘선물’이 무엇을 의미하느냐는 질문에는 “핵과 관련된 것은 아니었다. 석유·가스와 관련된 것이었다”고 답했다.

당국자들의 말대로 이란 측은 일부 유조선의 호르무즈 통과를 허용했다. 하지만 이는 일시적인 조치이며, 국제해사기구(IMO)에는 자국과 사전 조율을 거친 ‘비적대적 선박’만 호르무즈 해협 통과를 허용하겠다고 했다. 일각에서는 호르무즈 해협 통과 조건으로 2000만달러(약 30억원)를 요구했다는 보도도 나왔다.

타임스 오브 이스라엘은 일부 유조선 통과 조치가 국제 유가 전반에 중대하고 장기적인 영향을 미치지는 않을 것이라면서 “미국과 이스라엘의 이란에 대한 공습이 이어지는 한 이란은 아직 그런 양보(호르무즈 해협 개방)를 제안할 준비는 돼 있지 않다”고 전망했다.