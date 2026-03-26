“선거 전 분양 마치자” 물량 집중

[헤럴드경제=서정은 기자] 4월 중 전국에서는 4만7000가구가 넘는 아파트 분양이 이뤄질 예정이다.

26일 부동산R114에 따르면 내달 전국 아파트 50개 단지 총 4만7062가구(임대 포함 총가구수)가 분양에 나선다.

지난달(6423가구)과 이달(2만5588가구) 대비 각각 7.3배, 1.8배로 늘어나는 수치다.

R114는 “4월은 전통적인 분양 성수기인 데다 3월에 예정된 물량 일부가 이월됐다”면서 “6월 지방선거 전에 분양 일정을 소화하려는 단지가 늘며 물량이 집중된 것”이라고 했다.

다음 달 수도권 분양 예정 물량은 총 2만9634가구로 경기(1만7494가구), 서울(7394가구), 인천(4746가구) 순으로 많다.

서울은 성북구 장위동 ‘장위푸르지오마크원(장위10구역 재개발) 1931가구, 동작구 흑석동 ’써밋더힐‘(흑석11구역 재개발) 1515가구, 동작구 노량진동 ’라클라체자이드파인‘(노량진6구역 재개발) 1499가구 등 재개발 사업 단지 물량이 상당수다.

지방 분양 예정 물량은 총 1만7428가구다. 지역별로 충남(5074가구), 경북(2975가구), 부산(2604가구), 대전(1780가구), 전남(1679가구), 충북(1351가구), 경남(1314가구) 등의 순으로 많다.

주요 단지별로는 경남 거제시 상동동 ‘거제상동2지구센트레빌’(1314가구), 경북 경산시 중산동 ‘펜타힐즈W’(1712가구), 충남 천안시 서북구 업성동 ‘업성푸르지오레이크시티’(1460가구), 충북 청주시 서원구 미평동 ‘청주푸르지오씨엘리체’(1351가구) 등이 분양을 앞뒀다.