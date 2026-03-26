[헤럴드경제=박준환 기자]의정부시는 4월 1일부터 종량제봉투 가격 인하를 예정대로 시행한다고 26일 밝혔다.

최근 중동 지역 전쟁 등으로 비닐 원자재 수급 불안 우려가 제기되면서 일부 언론에서 ‘종량제봉투 대란’ 가능성이 보도되자, 시민들 사이에서 종량제봉투 사재기 현상이 나타나고 있다.

이에 대해 시는 현재 종량제봉투 생산과 납품이 정상적으로 진행되고 있으며, 4월 1일부터는 인하된 가격 기준으로 안정적인 공급이 이뤄질 예정이라고 설명했다.

또한 의정부도시공사 및 공급업체와 협조체계를 유지하며, 원자재 수급 상황을 지속적으로 점검해 시민 불편이 발생하지 않도록 관리하고 있다고 전했다.

권대익 자원순환과장은 “종량제봉투는 충분한 물량이 확보돼 공급에는 문제가 없으나, 사재기 현상으로 일부 판매점에서 재고가 빠르게 소진되며 혼란이 발생하고 있다”며 “불필요한 사재기를 자제하고 필요한 만큼만 구매해 주시길 바란다. 가격 인하 이후에도 기존에 구입한 종량제봉투는 그대로 사용할 수 있다”고 말했다.