이 대통령, 2차 비상경제점검 회의 주재 “한전 부채 200조원…정부 재정손실도 문제” “정부 실력 보여줄 수 있는 기회이기도”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 26일 중동 전쟁에 따른 국가 경제 비상상황에 대응하기 위해 비상경제점검 회의를 열고 “국민 여러분이 전기를 절약할 수 있도록 각별히 협조해주길 당부드린다”며 “일선 주유소 역시 제도의 취지에 부합하는 가격 책정에 적극적으로 협조해 달라”고 했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 ‘비상경제점검 회의’를 주재하고 “전기요금은 웬만하면 변경하지 않을 것”이라면서 이같이 말했다. 지난 9일에 이어 두번째로 열린 회의다.

이 대통령은 “전기요금을 계속 이대로 유지할 경우에 (한국전력의) 적자폭이 엄청나게 늘어날 수 있고, 전기요금을 통제하지 않고 과거로 묶어두니 전기사용이 계속 늘어나거나 유류 대신에 전기 쓰는 상황도 발생할 것”이라면서 “한전의 손실이 기하급수적으로 늘어나서 문제될 수 있다”고 진단했다.

그러면서 “한전의 부채가 200조원이라는데, 정부 재정손실도 문제”라면서 “쉽지 않은 상황이니 국민 여러분께서도 그 점 고려해서 에너지 절감, 특히 전기사용 줄이기에 많이 참여해주시길 부탁드린다”고 강조했다.

이 대통령은 정부가 27일 발표할 예정인 2차 고시 석유 최고가격제와 관련한 얘기도 이어갔다.

이 대통령은 “내일부터 시행되는 2차 최고가격제 관련해 일선 주유소 역시 제도의 취지에 부합하는 가격 책정에 적극적으로 협조해주길 당부드린다”면서 “공동체 위기를 틈타 담합, 매점매석 등으로 부당이익을 취하는 행위는 결코 용납될 수 없고, 정부는 앞으로도 무관용 원칙에 따라서 엄정하게 대응할 생각”이라고 강조했다. 그러면서 “공공 부문은 차량 5부제를 비롯해서 솔선수범해야 될 것”이라고 덧붙였다.

또 “이번 위기는 특정 국가만의 위기가 아닌 전세계가 함게 겪고 있는 공동의 도전”이라면서 “한편으로는 정부의 실력 즉 위기를 기회로 만드는 역량을 보여줄 수 있는 기회이기도 하다”고 했다.

정부는 비상경제점검회의를 에너지 안보 위기 대응의 핵심 컨트롤타워로 삼고 범정부 차원의 대응 체계를 강화한다는 방침이다.

비상경제점검회의 산하에 강훈식 비서실장이 주재하는 비상경제상황실을 설치하고, 총리를 본부장으로 하는 범정부 비상경제본부와 호흡을 맞춰 중동 전쟁에 따른 국내외 상황을 보다 엄중히 관리해 나갈 계획이다.

이날 회의에서는 모두발언에 이어 최근 카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지의 ‘불가항력(Force Majeure)’ 선언 소식으로 액화천연가스(LNG) 공급 차질 우려가 커진 가운데, LNG 확보 및 대체 수급 방안이 논의됐다. 또 쓰레기 종량제 봉투 원료로 쓰이는 나프타의 수급 불안 문제 역시 함께 점검이 이뤄졌다.