구광모 회장 이어 이사회 의장직 맡아 11개 상장사 모두 사외이사 의장 체제

[헤럴드경제=김현일 기자] ㈜LG 이사회가 첫 사외이사 출신 의장으로 박종수 고려대 법학전문대학원 교수를 선출했다.

㈜LG는 26일 서울 여의도 LG트윈타워에서 제64기 정기 주주총회를 마치고 열린 이사회에서 박종수 사외이사를 의장으로 선임하는 안건을 의결했다.

고려대 법학전문대학원 교수로 재직 중인 박종수 의장은 2022년 국내 최대 조세 전문 학회인 한국세무학회의 회장을 역임하는 등 회계·세무 분야에 전문성을 지닌 것으로 평가된다.

지난 2023년 ㈜LG 사외이사로 합류해 감사위원회, ESG위원회, 내부거래위원회, 보상위원회 소속으로 활동 중이다.

구광모 ㈜LG 대표이사 회장은 2018년 6월부터 8년간 맡아온 이사회 의장직을 이날 내려놓고 대표이사 역할에 집중하기로 했다.

이로써 ㈜LG를 비롯해 LG전자, LG디스플레이, LG이노텍, LG화학, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스, LG헬로비전, LG CNS, HS애드 등 11개 상장사가 모두 ‘사외이사 의장 체제’로 전환을 완료했다.

그 중 LG전자, LG이노텍, LG화학 등 3개사는 여성 이사회 의장을 배출해 이사회의 다양성을 높였다.

한편, 이날 주주총회는 각자 대표인 권봉석 ㈜LG 부회장(최고운영책임자·COO)이 의장을 맡아 진행했다.

구 회장은 이날 서면 인사말을 통해 “AI가 촉발한 기술 혁신과 산업 간 경계의 붕괴로 제품·서비스 차별화 경쟁이 한층 심화되고 있으며 지경학적 변동성 확대는 글로벌 사업 운영의 복잡성과 실행 난이도를 높이고 있다”고 바라봤다.

이어 “과거 방식만으로 성장을 담보하기 어려운 만큼 새로운 성공 방정식을 재정립해야 한다”며 “대외적으로 경쟁력을 인정받고 있는 LG만의 독자 AI 모델을 고도화하고, 이를 기반으로 각 사업의 AI 전환을 가속화해 실질적인 성과로 연결해 가겠다”고 약속했다.

이날 주주총회에서는 김환수 전 서울고등법원 부장판사가 사외이사 및 감사위원회 위원으로 신규 선임됐다. 이번에 임기가 만료되는 박종수 고려대 교수는 감사위원이 되는 사외이사로 분리 선임됐다.

이외에도 제64기 재무제표, 정관변경, 이사 보수한도 등의 안건이 모두 원안대로 통관됐다. ㈜LG는 보통주 1주당 2100원, 우선주 1주당 2150원의 현금배당도 확정했다.

㈜LG는 지난해 9월 처음으로 중간배당(주당 1000원)을 실시한 바 있다. 이에 따라 당기순이익 감소에도 불구하고 연간 주당 배당금은 전년도와 같은 금액(보통주 1주당 3100원, 우선주 1주당 3150원)을 유지하며 고배당기업 배당소득 분리과세 요건을 충족했다.