지난 11일 4억 배럴 비축유 방출

[헤럴드경제=서지연 기자] 국제에너지기구(IEA)가 중동 지역의 긴장 고조로 인한 글로벌 에너지 공급 위기에 대응하기 위해 필요할 경우 전략비축유를 추가로 방출할 수 있다고 밝혔다.

25일(현지시간) AFP통신에 따르면 파티 비롤 IEA 사무총장은 이날 일본을 방문해 다카이치 사나에 일본 총리를 만난 자리에서 “상황이 악화할 경우 추가 방출에 나설 준비가 돼 있다”고 말했다.

비롤 사무총장은 “세계는 심각한 에너지 안보 위협에 직면해 있지만, IEA는 글로벌 에너지 안보의 수호자로서 역할을 수행할 것”이라고 강조했다.

그러면서 “여전히 상당한 물량의 비축유가 남아있다”며 추가 대응할 여력이 있다고 설명했다.

다만 그는 IEA가 전략비축유를 추가로 방출해야 하는 상황이 오지 않기를 바란다고 덧붙였다.

앞서 IEA는 지난 11일 이란을 둘러싼 군사 충돌로 인한 글로벌 에너지 시장의 긴장 고조에 대응하기 위해 회원국들과 함께 총 4억 배럴 규모의 전략비축유 방출을 결정했다.

이후 전체 비축분의 약 20%가 시장에 공급됐다.

한편 IEA는 중동 지역의 에너지 인프라와 수송 상황을 면밀히 주시하면서 필요시 추가 조치에 나선다는 방침이다.