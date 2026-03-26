대한항공·한진칼 정기 주주총회 “연내 브랜드 및 법인 단일화 매듭” “‘통합’이 가져올 시너지 증명 “글로벌 네트워크 기반 주주 가치 극대화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 조원태 한진그룹 회장이 “올해는 대한항공 역사에 있어 가장 중요한 분기점이 될 것”이라며 연내 브랜드와 법인 단일화를 차질 없이 매듭짓겠다는 의지를 드러냈다.

조 회장은 26일 열린 대한항공·한진칼 정기주주총회에서 “지난 한 해 동안 우리는 대한항공과 아시아나항공 양사의 안전 관리 체계와 운항 시스템을 하나로 합치는 AOC 단일화 작업을 치열하게 준비해 왔다”며 “이미 지난 1월, 아시아나항공의 인천공항 터미널 2 이전을 시작으로 물리적 결합을 가시화했다”고 설명했다.

그러면서 “올해 우리는 아시아나항공과의 통합을 완수하고, 명실상부한 ‘글로벌 톱 캐리어’로 공식 출범할 것”이라며 “통합 항공사 출범은 대한민국 항공 역사에 한 획을 긋는 시대적 과업의 완수이자, 한진그룹의 새로운 미래 성장 동력을 마련하는 중요한 전환점이 될 것”이라고 강조했다.

이어 “이를 위해 한진그룹은 면밀하게 수립한 계획에 따라 당면 과제를 차질 없이 이행하고, 잠재적인 리스크들을 끊임없이 점검하며 급변하는 경영 환경에 유연하게 대응함으로써 통합의 안정성과 완성도를 높여 나갈 것”이라고 말했다.

조 회장은 “한진그룹은 2026년 경영방침을 ‘미래 100년을 향한 성장 기반 구축, 한진의 새로운 도약’으로 정하고, 통합 시너지를 극대화하기 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 강조하며, 지주사인 한진칼의 역할에 관해서는 “지주회사로서 안정적인 지배구조를 공고히 하고 그룹사 간 유기적인 협업과 전략적 과제 수행을 주도적으로 이끌어가는 것은 물론 그룹 전반의 결속력을 극대화하고 목표를 향해 전진하는 통합적 조직 기반을 확고히 다지겠다”고 밝혔다.

대한항공의 질적 성장 의지도 드러냈다. 조 회장은 “올해는 경영 환경 역시 지정학적 리스크와 글로벌 경제의 불확실성으로 인해 결코 녹록지 않을 것으로 예상되지만, 우리 임직원들은 ‘통합’이 가져올 시너지를 증명해 보일 것”이라며 “어떠한 환경 속에서도 타협하지 않는 ‘절대 안전’과 고객의 기대를 뛰어넘는 ‘최상의 서비스’를 바탕으로 전 세계 고객들에게 가장 사랑받는 항공사가 되도록 혼신의 힘을 다할 것“이라고 강조했다.

조 회장은 지난해 경영 성과에 관해 “지난해 대내외적으로 불확실성이 그 어느 때보다 높았던 시기였지만, 이러한 위기 속에서도 유연하고 능동적인 전략으로 대처했다”고 진단했다.

이어 “사업 부문별로는 여객 사업은 미국 이민 정책의 변화 및 글로벌 경쟁 심화 등 어려운 상황에서도 아시아나 통합에 대비한 스케줄 최적화 계획을 지속해서 수립했고, 화물 사업은 불확실성에 대응해 Front Loading 수요를 선제적으로 유치한 데 이어 동남아와 일본 등 출도착지 포트폴리오를 다각화해 수익성을 방어했다”고 설명했다.

아울러 브랜드 가치와 서비스 경쟁력 제고 성과도 소개했다. 그는 “지난해 미국 여행 전문 매체 트래블 위클리 주관 ‘2025 마젤란 어워즈’에서 6개 부문 금상 수상하는 등 국내와 더불어 글로벌 네트워크 캐리어로서의 위상을 확고히 했다”며 “같은 해 8월에는 보잉사의 최첨단 항공기 103대 도입계획을 발표하며 기단 현대화와 탄소 감축을 위한 기반을 다진 데 이어 미국 방산기업인 안두릴과 록히드마틴 등 글로벌 기업과의 기술 협력을 통해 무인기와 우주 시장을 선도할 강력한 성장 기반을 마련했다”고 말했다.

그러면서 “이 같은 노력에 힘입어 2022년부터 4년 연속으로 창사 이래 최대 매출 실적을 갱신하며, 매출 16조5019억원을 달성했으며, 영업이익은 1조5393억원을 기록하며 견조한 성과를 이뤄냈다”며 “올해에도 미래 성장 동력을 확보하는 데 박차를 가할 것”이라고 덧붙였다.