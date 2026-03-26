영유아 상처 응급처치 및 흉터 예방 지원 학부모 대상 안전교육 연계 구급키트 배포

[헤럴드경제=최은지 기자] JW중외제약은 어린이집안전공제회와 협력해 영유아 안전사고 응급처치를 위한 습윤밴드 ‘하이맘 번 더프리미엄’ 1800개를 기부했다고 26일 밝혔다.

이번 기부는 어린이집과 가정에서 빈번히 발생하는 영유아 안전사고에 대한 초기 대처를 지원하고, 올바른 상처 관리를 통해 흉터 발생을 최소화하기 위해 마련됐다.

기부 물품인 ‘하이맘 번 더프리미엄’은 상처 부위의 열감을 즉각적으로 낮춰 흉터 발생을 억제하는 프리미엄 습윤밴드다. 화상을 포함해 열감이 동반된 상처를 빠르게 진정시키고 외부 오염으로부터 피부를 보호하는 기능을 갖춰, 성인보다 피부가 얇고 연약한 영유아의 초기 응급처치에 적합한 제품이다.

해당 물품은 어린이집안전공제회의 ‘우리 아이를 살리는 생활 속 안전교육’ 사업과 연계되어 활용된다. 교육을 수강한 전국 어린이집 학부모 1800명에게 구급키트 형태로 제공될 예정이다.

JW중외제약 관계자는 “영유아의 피부는 연약해 상처 발생 시 초기 응급처치가 흉터 예방의 핵심”이라며 “이번 기부가 아이들이 흉터 없이 건강하게 자라는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다”고 전했다.

JW중외제약의 상처 케어 브랜드 ‘하이맘’은 습윤밴드, 드레싱밴드, 화상밴드 등 유형과 크기에 따른 20여 종의 제품군을 보유하고 있다.