수에즈 관문 바브엘만데브 겨냥…“다른 전선 열 것” 후티 통해 간접 타격 가능성…에너지 시장 충격 확대 우려

[헤럴드경제=서지연 기자] 이란이 호르무즈 해협에 이어 홍해 입구까지 봉쇄할 수 있다고 경고하면서 중동 해상 물류 리스크가 추가로 확대될 가능성이 제기되고 있다.

CNN에 따르면 이란 군 소식통은 25일(현지시간) 반관영 타스님 통신을 통해 “적이 이란 영토나 섬에서 지상 작전을 시도하거나 해상 작전으로 피해를 입힐 경우 기습적으로 다른 전선을 열 것”이라고 밝혔다.

이 소식통은 특히 예멘과 지부티 사이의 바브엘만데브 해협을 언급하며 “긴장이 고조될 경우 해당 지역에서 위협을 조성할 역량과 의지를 모두 갖추고 있다”고 주장했다.

바브엘만데브 해협은 홍해 남단 입구에 위치한 전략 요충지로, 수에즈 운하로 이어지는 핵심 관문이다. 전 세계 해상 원유 물동량의 10% 이상이 이 해협을 통과하는 것으로 알려져 있다.

이미 전 세계 원유 수송량의 약 20%가 지나는 호르무즈 해협이 불안정해진 상황에서, 바브엘만데브 해협까지 봉쇄될 경우 중동에서 유럽으로 이어지는 주요 해상로가 동시에 흔들릴 수 있다는 우려가 나온다.

다만 바브엘만데브 해협은 이란 영토에서 수천km 떨어진 지역으로, 이란이 직접 통제하는 구간은 아니다. 대신 예멘의 친이란 세력인 후티 반군을 통한 간접 개입 가능성이 거론된다. 실제로 후티 반군은 홍해에서 상선과 군함을 공격한 전례가 있다.

이란이 두 해협을 동시에 압박할 경우 군사 충돌이 국지전을 넘어 전면전으로 확산할 가능성도 제기된다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 이날 엑스(X)를 통해 “적대 세력이 역내 한 국가의 지원을 받아 이란의 섬을 점령하려 한다는 정보를 확보했다”며 “어떤 행동이든 감행될 경우 해당 국가의 핵심 기반시설을 지속적이고 가차 없이 타격할 것”이라고 경고했다.