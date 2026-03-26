심창욱 시의원 89억 최고 재력가

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 강기정 광주시장이 11억원, 신수정 광주시의회 의장이 2억원의 재산을 신고했다.

26일 정부 공직자윤리위원회 공직자 정기 재산변동사항에 따르면 강 시장은 11억7500만원의 재산을 보유하고 있다. 지난해보다 800만원 늘어났다.

강 시장은 광주 북구의 아파트와 서울의 다가구주택·오피스텔 전세권 등 3억3000만원의 건물, 8억8600만원의 예금이 있었다.

고광완 행정부시장은 16억700만원을 신고했다.

서울에 자신과 부모 명의로 아파트 2채와 다세대주택 1채 등 건물 3채(현재 가액 12억6900만원)가 있었다.

김영문 문화경제부시장은 11억7500만원을 신고했는데, 서울에 15억2000만원 상당의 오피스텔 1채와 아파트·다세대주택 전세권을 보유했다.

선석기 광주경제자유구역청장은 31억4400만원, 안진 광주시자치경찰위원회 위원장은 8억3700만원, 전준호 광주시자치경찰위원회 사무국장은 17억1800만원을 신고했다.

구청장 가운데는 문인 북구청장이 20억1900만원으로 가장 많았다.

광주 북구 아파트(8억4700만원), 예금(12억5500만원) 등이 있었다.

임택 동구청장 4억2400만원, 김이강 서구청장 6억900만원, 김병내 남구청장 10억3900만원, 박병규 광산구청장 5억1300만원을 신고했다.

광주시의회 의원들은 신수정 의장이 4000만원 늘어난 2억9600만원의 재산을 보유했다.

심창욱 의원은 89억7200만원을 신고해 의원 중에는 가장 많은 재산을 보유했다.

심 의원은 상장주식(2800만원), 비상장주식(36억1700만원)을 매도해 27억1200만원의 재산이 줄었다.

이어 임미란 의원이 55억2800만원을 신고했는데, 채무 변제(16억9400만원)로 13억2600만원이 늘었다.

반면 김나윤 의원은 채무(1억5200만원)를 포함한 2300만원을 신고해 재산이 가장 적었다.

박미정 의원도 2300만원을 신고했는데, 6억9800만원의 채무가 있었다.

박희율(13억7300만원)·서용규(10억7800만원)·안평환(10억7600만원)·홍기월(12억5600만원) 의원이 10억원대 재산을 보유했다.

강수훈 의원 4억1000만원, 김용임 의원 9억5000만원, 명진 의원 8억1900만원, 박필순 의원 2억6800만원, 서임석 의원 8억3300만원, 심철의 의원 9억7800만원, 이귀순 의원 5억8400만원, 이명노 의원 1억6100만원, 정무창 의원 4억6800만원, 조석호 의원 5억4600만원, 채은지 의원 5억3400만원, 최지현 의원 3억6100만원을 신고했다.

이정선 광주시교육감은 1억400만원이 늘어난 16억8500만원을 신고했다.

이 교육감은 본인, 배우자 명의로 각각 전남 순천, 충북 청주에 토지(5억3700만원), 예금(9억6400만원) 등을 보유했다.