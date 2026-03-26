인천 남동구 성림 찾아 원자재 수급 차질·자금애로 점검 보증비율 95%로 상향, 보증료 0.3%포인트 감면 비상대책반·피해 접수센터 가동…지역 점검도 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 25일 최근 중동 지역 정세 불안으로 어려움을 겪고 있는 중소기업의 피해 상황을 점검하기 위해 인천광역시 남동구에 있는 성림을 방문해 현장점검을 실시했다고 26일 밝혔다.

이번 방문은 중동 정세 급변에 따른 유가 상승과 원자재 수급 차질 등 대외 환경 변화로 국내 중소기업의 경영 부담이 커지는 가운데 피해기업의 실태를 직접 살펴보고 현장의 애로사항을 청취하기 위해 추진됐다.

성림은 플라스틱 용기와 마개 등을 생산하는 제조기업이다. 최근 중동 지역 긴장 고조로 나프타 수급에 차질이 발생하면서 원재료 가격 상승에 따른 원가 부담을 우려하고 있다. 이에 따라 단기 운영자금 수요도 늘어나는 등 경영 부담이 커진 상태다.

기보는 이번 현장점검을 계기로 중동전쟁으로 직간접 피해를 입은 기업에 대해 ‘긴급경영안정보증’을 신속히 지원할 예정이다. 보증비율은 기존 85%에서 95%로 높이고, 보증료는 0.3%포인트 감면하는 등 우대 조치를 통해 피해기업의 금융비용 부담을 낮추고 유동성 확보를 지원할 계획이다.

박주선 기보 전무이사는 “중동 정세 불안 등 대외 환경 변화로 국내 중소기업의 경영 부담이 커지고 있다”며 “기보는 피해기업이 안정적으로 경영활동을 이어갈 수 있도록 현장의 목소리를 반영해 신속한 보증지원에 적극 나서겠다”고 말했다.

기보는 지난 10일 보증담당 임원을 대책반장으로 하는 ‘중동 상황 관련 비상대책반’을 가동하고, 각 지역본부장을 중심으로 ‘피해 접수센터’를 운영하고 있다. 이번 현장방문에 이어 지역 피해기업에 대한 점검도 순차적으로 확대하고, 중소벤처기업부와 긴밀히 협력해 지원 규모 확대 등 피해기업의 조속한 경영 정상화를 지원할 방침이다.