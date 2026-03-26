조직별 컬처 에이전트 선발 조직장·멘토·에이전트 함께 참여 26일부터 양일간 대전·판교서 워크숍 개최

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹은 조직문화 실행 체계를 강화하기 위해 ‘컬처 에이전트’ 제도를 도입하고, 워크숍을 시작으로 본격적인 운영에 나선다고 26일 밝혔다.

컬처 에이전트는 조직별 추천을 통해 선발된 구성원으로, 회사의 미션·비전·핵심가치와 프로액티브 컬처 관련 메시지를 현장에 전달하는 역할을 맡는다. 또한 타운홀 미팅 형식의 사내 소통 프로그램 ‘프로액티브 콘서트’ 운영을 지원하고, 구성원 참여를 독려하는 등 프로액티브 컬처를 확산하는 역할도 수행한다.

한국앤컴퍼니그룹은 26일부터 양일간 대전 한국테크노돔과 판교 테크노플렉스에서 컬처 에이전트 워크숍을 개최한다. 이번 워크숍에서는 컬처 에이전트로서의 역할을 점검하고 조직별 활동 방향을 논의하는 한편, 사외 강사를 초청해 구성원 간 소통을 촉진하고 합리적인 의사결정을 이끌어내는 퍼실리테이션 기법을 익힐 예정이다.

아울러 그룹은 컬처 에이전트의 실행력을 높이기 위해 ‘컬처 멘토’ 제도도 함께 운영한다. 컬처 멘토는 각 에이전트의 소속 팀장이 맡아 조직 이슈를 살피고 조언을 제공하며, 분기마다 조직장·멘토·에이전트가 함께하는 미팅을 열어 조직 활성화 방안을 논의한다.

이 외에도 한국앤컴퍼니그룹은 MS 팀즈에 ‘컬처 에이전트 소통 채널’을 개설하고, 이를 활동 사례와 운영 노하우를 공유하는 상시 소통 창구로 활용할 계획이다. 사외 교육 지원, 우수 에이전트 시상, 사내 굿즈 우선 제공 등 다양한 활동 지원 방안도 마련했다.

한국앤컴퍼니그룹은 관계자는 “컬처 에이전트 운영이 구성원 간 소통을 넓히고 그룹에 긍정적인 변화를 만들어가는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 컬처 에이전트가 각 조직에서 프로액티브 컬처 확산을 이끄는 역할을 할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.