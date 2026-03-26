예브게니 곤차르 차관 등 연구소·전시관 견학 참전 군인 치과 보철·안면 재건 등 다방면 논의

[헤럴드경제=최은지 기자] 오스템임플란트는 예브게니 곤차르 보건부 차관이 이끄는 우크라이나 의료 사절단이 지난 20일 서울 강서구 마곡동 본사를 방문했다고 26일 밝혔다.

이번 사절단은 우크라이나 보건부 관계자를 비롯해 현지 의료장비 업체 및 국제개발구호기구 관계자들로 구성됐다. 이들은 오스템임플란트 중앙연구소와 제품전시관 등 주요 시설을 둘러보며 치과 의료기기 전 분야에 걸친 기술 역량을 확인했다.

우크라이나 정부는 전 국민 의료 서비스 보장 시스템 구축을 목표로 ‘국가 보건 전략 2030(Health Strategy 2030)’을 추진 중이다. 이번 방문은 해당 전략 실행을 위해 한국의 의료기기, 제약, 디지털 헬스케어 기업과의 협력 기회를 발굴하는 차원에서 이뤄졌다.

사절단은 본사 방문에 앞서 같은 날 오전 한국보건산업진흥원 주관으로 열린 ‘한-우크라이나 비즈니스 라운드 테이블’에 참석해 국내 의료기기 및 헬스케어 기업 경영진과 협력 방안을 논의했다. 오스템임플란트와는 참전 군인의 삶의 질 회복을 위한 치과 보철, 안면외상재건술, 치과 임플란트 정책 수립 등 다각적인 협업 가능성을 타진했다.

오스템임플란트 관계자는 “우크라이나가 전쟁으로 보건의료 인프라에 막대한 피해를 입은 만큼 인도적 차원에서 협력 방안을 찾을 계획이다”라고 밝혔다.

오스템임플란트는 지난 2017년 현지 법인을 설립하며 우크라이나 시장에 진출했다. 전쟁 발발 이후에도 현재까지 법인 운영을 유지하며 치과의사 대상 임상 교육과 영업 지원을 지속하고 있다.