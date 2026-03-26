[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사가 운영하는 보문골프클럽과 안동레이크골프클럽이 경영혁신 우수사례로 선정됐다.

26일 경북문화관광공사에 따르면 두 골프장이 한국대중골프장협회가 주관한 ‘골프장 경영혁신 우수사례 공모’에서 홍보마케팅 부문 최우수상을 수상했다. 이번 수상은 공사가 1990년 18홀 정규 골프장 개장 이후 처음으로 거둔 성과다.

이번 공모는 전국 대중골프장을 대상으로 경영 효율화와 서비스 개선, 고객 유치 성과 등을 종합 평가해 우수사례를 발굴·확산하기 위해 마련했다.

보문골프클럽과 안동레이크골프클럽은 경기침체와 골프 수요 감소 속에서도 고객 맞춤형 마케팅과 차별화된 이벤트를 통해 고객 만족도를 높이고 신규 수요를 창출한 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 마일리지 제도 도입과 시즌별 맞춤형 이벤트, 골프와 숙박을 연계한 체류형 상품 개발 등을 통해 지난해 약 5천 명의 관광객을 유치하며 비수기 매출 안정화와 지역 관광 소비 확대에 기여했다.

공사는 ‘2025 APEC 정상회의’와 연계한 홀인원 해외여행 경비 지원 이벤트와 기념 행사 등을 통해 2500명의 참여를 이끌어 내며 국제행사 홍보와 골프장 활성화를 동시에 달성했다.

이번 수상으로 받은 상금 100만원은 전액 지역사회에 기부할 예정이며 취약계층 지원 등 공공기관으로서의 사회적 책임 실천에도 힘을 쏟을 방침이다.

김남일 공사 사장은 “이번 수상은 공공성과 수익성을 균형 있게 고려한 마케팅 전략의 성과”라며 “앞으로도 차별화된 서비스와 지역관광 연계 프로그램을 확대해 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.