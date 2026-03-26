현장방문 및 관계기관 협의 거쳐 정비대상 선정...등하굣길·교차로 등 점자블록 위, 어린이보호구역 등 안전 위험 구간 우선 추진...4월까지 공사 완료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)가 안전하고 쾌적한 도시 환경을 조성하기 위해 보도 중앙이나 차도로 돌출된 지장 통신주 및 전신주 4기를 올해 4월까지 이설 완료한다.

이번 사업은 건물 신축 과정에서 건축선 후퇴 등의 사유로 보도 한가운데 또는 도로로 돌출된 전신주로 인한 통행 불편을 해소하기 위해 추진됐다. 구는 동별 수요조사와 주민 건의를 통해 접수된 총 24건의 대상지 중 현장 방문과 한국전력공사·통신사 등 관계기관 협의를 거쳐 4곳을 우선 선정했다.

대상지는 ▲목2동 양화초등학교 등하굣길 ▲신정3동 호반써밋목동아파트 앞 사거리 ▲신정4동 971-1 횡단보도 대기구역 ▲신정6동 목동13단지아파트 앞 등이다. 해당 구간은 보도 및 교차로 인근에 전신주가 위치해 보행 동선과 차량 통행을 방해하던 곳이다.

구는 약 1억 원의 예산을 투입해 사업을 추진한다. 전신주는 보도 가장자리로 이동하고, 상부곡선형 강관전신주 또는 직선형 전신주를 설치한다. 통신주는 제거 후 지중화해 보행 공간을 확보하고, 차도로 돌출된 전신주는 최대 1.2m까지 이동 설치해 차량 통행 여건을 개선할 계획이다.

앞서 구는 지난 2월 신정6동 목동13단지아파트와 양천구청역 삼거리에 있는 통신주를 우선 정비했다. 해당 통신주는 점자블록 위에 설치돼 있어 시각장애인의 보행에 불편을 주던 시설로, 정비 이후 보행 동선이 확보됐다.

또 지난 3월에는 신정3동 호반써밋목동아파트 앞 사거리에 설치된 전신주 이설을 완료했다. 해당 전신주는 어린이보호구역 내 차도로 돌출돼 있어 차량 통행에 지장을 주고 어린이 보행 안전을 위협하던 시설로, 이설 이후 교차로 시야가 확보되고 통행 여건이 개선됐다.

구는 4월 중 나머지 2곳에 대한 이설 공사를 마무리할 계획이다. 신정4동 971-1 건널목 대기구역 중앙에 있는 통신주는 제거 후 지중화하고, 목2동 양화초등학교 등하굣길 보행로 중앙에 있는 전신주는 좌측 보도 끝으로 이동해 어린이 보행 환경을 개선할 예정이다.

이기재 양천구청장은 “전신주 이설은 건물주 동의와 지하 매설물 확인 등 여러 절차가 필요한 사업이지만 주민 불편해소와 안전확보에 직결되는 사안인 만큼 적극적인 협의를 통해 추진하고 있다”며 “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 안전한 도시 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.