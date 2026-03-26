[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북도는 25일 의성군청 대회의실에서 샘표식품, 영남대 세포배양연구소, 의성군과 함께 ‘세포배양 배지 산업 육성을 위한 업무협약(MoU)’을 체결했다.

이날 협약식에는 경북지사 권한대행 황명석 행정부지사, 김주수 의성군수, 샘표식품 이영진 부사장, 최인호 영남대 세포배양연구소장이 참석했다.

이번 협약은 세포배양 시장의 급격한 성장세에 발맞춰 국내 세포배양 기술 자립화와 의성군을 중심으로 한 바이오 산업 생태계 조성을 위해 마련됐다.

이들 기관은 세포배양 배지 개발 및 생산·보급, 의성 바이오밸리 산업단지 내 샘표식품 연구소 설치 등에 힘을 모을 방침이다.

도는 세포배양 배지의 핵심 원료인 펩톤 제조 기술을 보유한 샘표식품이 참여함에 따라 기술 고도화와 산업화에 도움이 될 것으로 전망했다.

의성 바이오밸리 산업단지 입주 기업들과의 시너지 효과도 기대하고 있다.

경북도에 따르면 세계 세포배양 시장은 지난해 기준 252억 7000만달러 규모로 매년 12%의 높은 성장률이 예상된다.

국내도 항체 의약품 수요 증가 등으로 성장세가 이어지고 있다. 이에 따라 바이오 의약품 제조 원가의 상당 부분을 차지하는 배양 배지의 국산화는 공급망 안정성과 가격 경쟁력 확보를 위한 필수 과제다.

황명석 경북도 행정부지사는 “샘표식품의 독보적인 기술력과 의성군의 우수한 산업 인프라가 만나 지역 경제 활성화와 바이오 산업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.