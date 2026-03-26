백악관 “시진핑, 펑리위안 여사와 올해 美 답방…일정 추후 발표” 트럼프 “기념비적 행사될 것으로 확신”…SNS 통해 기대감 표명

[헤럴드경제=정목희 기자] 이란과의 전쟁 여파로 연기됐던 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문과 시진핑 중국 국가주석과의 미·중 정상회담이 5월 중순으로 재조정됐다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 25일(현지시간) 브리핑에서 “트럼프 대통령과 시 주석의 오랫동안 기다려온 회담이 5월 14~15일 열릴 예정”이라고 밝혔다.

레빗 대변인은 이어 “트럼프 대통령과 영부인 멜라니아 여사는 추후 일정에 따라 시 주석과 부인 펑리위안 여사의 워싱턴DC 답방을 주최할 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 방중은 당초 이달 31일부터 다음 달 2일까지로 예정돼 있었다. 그러나 지난달 28일 시작된 이란과의 전쟁이 예상보다 장기화할 가능성이 커지면서, 트럼프 대통령은 지난 16일 “약 한 달 연기를 요청했다”고 밝힌 바 있다.

이후 양국은 정상회담 일정 재조정을 위한 협의를 진행했고, 당초 계획보다 약 한 달 반 늦춰진 시점으로 일정을 다시 확정했다.

레빗 대변인은 애초 예정된 방중 일정이 전쟁 탓에 연기됐던터라 이번에 재조정된 일정까지는 종전이 이뤄질 수 있는 것이냐는 물음에 “다시 말하지만 우리는 (이란 전쟁 기간을) 약 4∼6주로 추정해왔다”며 “그러니 당신은 그것을 계산할 수 있다”고 말했다.

이를 두고 AP 통신은 “레빗 대변인은 트럼프 대통령의 방중 전에 전쟁이 종착점에 이를 수 있다는 낙관적 어조를 내놨다”고 분석했다.

레빗 대변인은 그러면서 “하지만 우리는 고대하고 있고, 대통령은 5월 14∼15일 방중을 고대하고 있다”고 했다.

레빗 대변인은 ‘두 정상이 종전과 관련해 대화했는가. 그것(종전)이 재조정된 회담을 하기 위한 전제였나’라는 질의엔 “아니다”라고 선을 그은 뒤 “트럼프 대통령이 전투 작전 기간 이곳(미국)에 머무는 것이 매우 중요하다는 것을 시 주석이 이해했다. 그는 당연히 연기 요청을 이해했고 수락했다”고 답했다.

트럼프 대통령은 이와 관련, 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “이번 역사적인 방문을 위한 준비를 마무리하고 있다”며 “시 주석과 함께 할 시간을 매우 고대하고 있으며, 기념비적 행사가 될 것으로 확신한다”고 적었다.

한편, 트럼프 대통령은 26일 오전 올해 두번째이자 집권 2기 들어 11번째 내각회의를 주재할 예정이라고 레빗 대변인은 전했다. 회의에서는 대이란 전쟁에 대한 전략이 논의될 것으로 예상된다.