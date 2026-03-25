[헤럴드경제=김병진 기자]이철우 국민의힘 경북지사 예비후보 캠프가 경선 상대인 김재원 예비후보의 반복적인 허위사실 유포 및 후보자 비방 행위에 대해 국민의힘 공천관리위원회에 공식 이의신청서를 제출하고 엄정한 조치를 강력히 요구했다고 25일 밝혔다.

여기에 대해 김재원 예비후보 측은 당에 ‘안기부 고문 의혹’ 및 ‘ 특혜성 보조금 지원 의혹’ 검증에 대해 이의신청은 사실상 검증 동의의 뜻으로 환영한다는 입장을 내보였다.

이철우 캠프는 이날 이의신청의 핵심 사유로 김재원 후보가 유포 중인 ‘안기부 고문 의혹’ 및 ‘특혜성 보조금 지원 의혹’은 이미 사법부에 의해 허위성이 명백히 증명된 사안이라는 점을 강조했다.

캠프 관계자는 “이 사건의 근거가 된 보도는 과거 서울중앙지방법원의 기사 삭제 가처분 인용을 시작으로, 대법원에서 재항고가 기각됨으로써 그 허위성이 최종 확정된 바 있다”고 설명했다.

이어 “당시 재판부는 고문 피해자조차 특정하지 못한 점, 드론대회 후원금의 이례적 정황이 없는 점 등을 들어 해당 의혹이 사실적 근거가 없음을 명시했다”고 했다.

그럼에도 “김 후보는 지난 23일 국회 소통관 기자회견에서 이를 ‘새로운 녹취록 입수’인 양 포장해 재유포했으며 이는 당선 저지 목적의 명백한 공직선거법 위반”이라고 주장했다.

특히 공직선거법 제250조 제2항(허위사실공표죄), 제251조(후보자비방죄), 제252조(방송·신문 등 부정이용죄)를 정면으로 위반하고 있다고 적시했다.

이철우 캠프 관계자는 “이는 국민의힘 공관위가 경선 금지 행위로 규정한 ‘후보자 비방 및 흑색선전’에 해당하며 공정한 경선 질서를 훼손하는 중대한 사안으로 판단해 공관위 차원의 즉각적인 조사와 엄중한 징계를 요청했다”고 말했다.

이어“사법부의 판단마저 무시하며 가짜뉴스를 생산·확산시키는 행위에 대해 모든 법적 수단을 동원해 단호히 대처할 것”이라며 “공관위의 신속하고 현명한 결정을 기대한다”고 덧붙였다.

이와 관련, 김재원 예비후보측은 이날 대변인 명의의 논평을 통해 “당이 이 후보의 의혹에 대해 사실인지 아닌지 검증에 착수하도록 사실상 동의한 것으로 오히려 적극 환영한다”며 “당에서도 경북도민과 당원들의 표심이 왜곡되지 않도록 철저한 검증에 착수할 것을 거듭 요청한다”고 요구했다.