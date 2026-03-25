[헤럴드경제=박종일 선임기자]6·3지방선거가 70일도 채 남지 않은 가운데 서울 자치구 현직 구청장들이 잇따라 경선 준비에 들어가며 직무가 정지되는 사례가 이어지고 있다.

서강석 송파구청장과 최호권 영등포구청장이 25일 나란히 예비후보 등록을 마치면서 두 자치구 모두 권한대행 체제로 전환됐다. ️

서강석 송파구청장은 이날 송파구선거관리위원회에 예비후보로 등록하고 민선 9기 재선 도전에 본격 착수했다. 예비후보 등록과 동시에 지방자치법 제124조에 따라 구청장 직무는 정지됐으며, 선거일까지 송파구는 부구청장 권한대행 체제로 운영된다.

서 구청장은 출마선언문을 통해 “지난 4년간 창의와 혁신의 구정, 구민을 주인으로 섬기는 섬김행정으로 주거 명품도시·문화예술 도시·정원 속 도시 송파를 만들어왔다”며 “민선 9기에도 다시 뛰는 송파의 섬김행정을 이어가겠다”고 재선 의지를 밝혔다.

이어 “더 낮은 자세로 혼신의 노력을 다해 주권자 송파구민의 선택을 받겠다”며 “구민과 함께 명품도시 송파의 여정을 완수하겠다”고 강조했다.

서 구청장은 예비후보 등록 직전 구 행정망을 통해 공직자들에게 감사의 뜻을 전하며 권한대행 체제에서도 안정적인 구정 운영을 당부한 것으로 알려졌다.

같은 날 최호권 영등포구청장도 오전 9시 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 체제에 돌입했다. 이에 따라 최 구청장의 모든 직무와 권한 역시 즉시 정지됐다.

영등포구는 등록일인 25일부터 선거일까지 김광덕 부구청장이 구청장 권한대행을 맡아 구정을 운영하게 된다.

지방선거가 임박하면서 현직 단체장들의 예비후보 등록이 이어질 것으로 예상되는 가운데, 서울 자치구 곳곳에서 권한대행 체제가 확대될 전망이다. 이는 선거 국면 본격화를 보여주는 신호라는 해석도 나온다.