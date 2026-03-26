최 장관, 주식 일부 백지신탁·매각 김성희 국립현대미술관장, 108억원으로 8위

[헤럴드경제=김현경 기자] 기업가 출신인 최휘영 문화체육관광부 장관의 재산이 국가직 고위공직자 중 4번째로 많은 것으로 나타났다.

정부공직자윤리위원회가 26일 공직윤리시스템과 관보에 공개한 ‘2026년 고위공직자 정기재산변동 신고사항’에 따르면 최 장관은 본인과 가족 명의 재산으로 177억4967만8000원을 신고했다. 예금이 112억6550만원이었으며 부동산 42억837만원, 채권 16억8400만원, 주식 3억6592만원을 보유했다.

최 장관의 재산은 지난 1월 ‘고위공직자 수시 재산공개’ 때보다 61억2315만원 감소했다. 직무 관련성이 있다고 판단된 놀유니버스 주식 44만5086주를 전량 백지 신탁했기 때문으로 풀이된다. 주식을 백지 신탁하면 공직자윤리위원회가 관보를 통해 일반에 공개하고, 재산 공개 대상에서는 제외된다. 지난 1월 공개 때 최 장관의 주식 재산은 150억4162만3000원이었다.

백지신탁을 하지 않은 주식 중 네이버와 들국화컴퍼니 주식을 전량 매각하면서 예금 재산은 1월 대비 3배 이상으로 늘었다. 최 장관 본인 명의 예금 82억931만원, 배우자 명의 18억7215만원을 신고했다. 1월엔 본인 명의 16억1335만원, 배우자 명의 12억9411만원 등 37억1609만원이었다.

보유 부동산은 부부 공동명의의 경기 안양 아파트(9억5000만원)와 본인 명의 강원 평창군 연립주택(3억1000만원), 서울 서초구 아파트 전세권(10억원) 등이다.

유홍준 국립중앙박물관 관장은 162억3087만원의 재산을 신고해 고위공직자 중 5위를 기록했다.

건물 재산이 부부 공동명의인 서울 강남구 아파트(22억7800만원) 등 56억2700만원에 달했고, 토지 재산도 배우자 명의로 15억3549만원을 신고했다. 예금은 본인 명의 24억6096만원, 부인 명의 51억6670만원이었다. 출판사 창비 주식 2억7906만원어치도 보유했다.

김성희 국립현대미술관 관장의 재산은 108억3832만원으로 고위공직자 중 8번째로 나타났다.

김 관장은 배우자 명의 서울 강남구 아파트(27억9000만원), 본인 명의 서울 종로구 아파트(14억원), 본인과 장남 공동명의 서울 성북구 단독주택(3억8140만원) 등 건물 재산만 총 73억6948만원을 신고했다. 예금 23억5144만원, 주식 24억5304만원도 보유했다.

김영수 문체부 1차관은 46억8470만원의 재산을 신고했다. 부부 공동명의 서울 서초구 아파트(23억5000만원)와 주식 19억6685만원을 보유했다.

김대현 문체부 2차관은 세종시 아파트 3억5200만원, 예금 8억2228만원 등 15억6501만원의 재산을 신고했다.

허민 국가유산청장은 12억원 상당의 부부 공동명의 광주 북구 단독주택, 예금 4억752만원 등 총 22억9996만원의 재산을 기록했다.

최보근 국가유산청 차장은 90억7948만원의 재산을 신고했다. 경기 수원과 용인 소재 대지와 임야 등 토지 재산만 47억4255만원에 달했고, 부부 공동명의인 서울 강남구 아파트(25억6000만원) 등도 보유했다.

이 밖에 김희섭 국립중앙도서관 관장이 50억9600만원, 박정렬 한국저작권보호원 원장이 48억8653만원, 정용욱 한국예술인복지재단 대표이사가 34억5825만원, 김장호 예술경영지원센터 대표가 30억6263만원을 신고했다.