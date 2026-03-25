준법감시인 등 개인 12명 수상 “불공정 세력에 엄정히 대응”

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국거래소는 25일 공공거래질서 확립 및 준법문화 확산에 기여한 증권사와 개인을 선정해 시상했다고 밝혔다.

거래소는 이날 서울사옥 홍보관에서 ‘2025년도 우수 컴플라이언스 시상식’을 개최하고, 대신증권과 IBK투자증권에 최우수상을, 키움증권에 베스트 프랙티스(Best Practice)상을 수여했다.

또 적극적인 불공정거래 모니터링 활동을 통해 공공거래질서 유지에 앞장 선 준법감시인 등 개인 12명에게 시상했다.

김홍식 거래소 시장감시위원장은 “시장의 불확실성이 커지는 환경 속에서도 회원사 임직원들이 시장의 신뢰를 지키는 자본시장의 든든한 파수꾼 역할을 해달라”며 “아울러 시장감시위원회는 개인 기반 감시체계 도입과 인공지능(AI) 기술을 접목한 시스템 고도화를 통해 불공정거래 징후를 조기에 포착하고, 주가조작 근절 합동 대응단을 통해 불공정 세력에 엄정히 대응하겠다”고 말했다.