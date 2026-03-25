맞춤형 교육, 정주형 인재 키우는 모델 올해 경남공고, 금샘고 등 두 학교 신청

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산시교육청은 25일 오후 시교육청 국제회의실에서 기업, 대학, 관계기관 등과 함께 협약형 특성화고등학교 육성을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 2026년 교육부의 ‘협약형 특성화고등학교 선정 공모’를 앞두고 지역기관들이 협력하고 역량을 모으기 위해 마련됐다.

협약형 특성화고등학교는 지자체, 교육청, 기업, 대학 등이 협력해 지역 주력산업과 지역발전 전략에 부합하는 맞춤형 교육을 하고, 정주형 인재를 키우는 학교 모델이다.

2024년부터 시작된 협약형 특성화고등학교는 매년 10개 학교를 뽑아 전국에 20개교가 있고, 지난해 부산에서는 부산관광고가 선정됐다. 올해 부산에서는 경남공고, 금샘고 2개 학교가 신청한다.

두 학교는 부산시 전략산업과 연결된 분야를 중심으로 관련기관과 협약을 체결하고, 현장 맞춤형 인재 양성에 속도를 내기로 했다. 경남공고는 HJ중공업, 한국해양대, 한국조선해양플랜트협회 등과 조선·해양플랜트 분야 인재양성 체계를 마련하고, 금샘고는 ㈜아이큐랩, 동의대, 부산테크노파크 등과 전력반도체 분야 인력양성에 힘을 쏟을 계획이다.

시는 행·재정 지원을, 시교육청은 자율학교 지정과 교원배치 등 제도적 지원을 맡는다. 학교는 학과 개편 등 교육과정 운영으로 현장 맞춤형 인재를 키우고, 기업은 현장실습과 졸업생 채용, 대학은 연계 교육과정 운영과 학습 경로지원을 맡는다.