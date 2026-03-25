김재준 사외이사 재선임 안건 등 가결 “투명한 지배구조 기반 지속 성장 도모”

[헤럴드경제=김지윤 기자] iM증권이 25일 신임 최고경영자로 박태동 대표이사를 선임했다.

iM증권은 이날 서울 영등포구 금융투자협회에서 제38기 정기주주총회를 열고, 박태동 IBK투자증권 수석전무를 신임 사내이사로 선임한 뒤, 이후 개최한 이사회를 통해 대표이사로 최종 선임했다고 밝혔다.

박 대표는 하나은행, BNP파리바 등을 거쳐 메리츠증권, DS투자증권, IBK투자증권 등에서 트레이딩, S&T부문 등을 총괄했다. 증권업에 대한 높은 전문성을 갖춘 인물로 평가받는다. 임기는 2년이다.

김재준 사외이사를 임기 1년의 감사위원이 되는 사외이사로 재선임했다. 김 이사는 NH투자증권 WM사업부 대표와 에프엔가이드 사외이사 등을 역임했으며, 2024년부터 iM증권의 사외이사로 재임 중이다.

기타비상무이사로 천병규 이사를 재선임했다. 천 이사의 임기는 올해 연말까지다. 현재 iM금융지주 그룹재무총괄 부사장으로 재직하고 있다.

또 iM증권은 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 이사회 권한 사항에 내부통제 및 위험관리 정책의 수립·감독에 관한 사항을 추가하기 위해 정관을 변경했다. 이사 보수 한도는 지난해와 같은 금액인 25억원으로 결정했다.

iM증권의 확정된 2025년 별도기준 영업이익은 932억원, 당기순이익은 730억원이다.

iM증권 관계자는 “이사회의 투명성 강화를 위해 이사회 구성원 6명 중 4인을 사외이사로 구성하고 있다”며 “투명한 지배구조를 바탕으로 회사의 지속 성장을 이어갈 수 있도록 할 것”이라고 말했다.