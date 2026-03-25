[헤럴드경제=박종일 선임기자]]유광후 국민의힘 송파구청장 예비후보(한국/뉴욕주 변호사, 감정평가사)는 25일 안준호 송파구청장 예비후보 선거사무소를 찾아 안준호 후보를 전폭적으로 지지한다고 선언했다.

송파구청장 예비 후보 경선에 참여했다 탈락한 유광후 예비후보는 지지 선언을 통해 “안준호 후보만이 송파를 새롭게 이끌어갈 적임자이며 준비된 일꾼이기에 지지한다”며 “그동안 여러 후보들과 비교해 본 결과 안준호 후보가 인품 뿐만아니라 전문성에서도 크게 앞서기에 안후보와 뜻을 같이하기로 했다”고 그 이유를 덧붙였다.

또 “소통과 공감을 기반으로 한 기본철학을 가지고 있는 안준호 후보만이 그동안 부족했던 지역 당원들과의 관계를 원활하게 할 수 있는 적임자”라고 했다.

이에 안 예비후보는 “국민의힘 송파갑 당원협의회에 이어 유광후 후보님의 지지선언으로 천군만마를 얻게 되었다며, 저 안준호를 지지선언 해 주신 유광후 후보님께 깊은 감사를 드리고, 함께 모든 힘을 합쳐 이번 경선 뿐만아니라 6.3 지방선거에서도 반드시 필승하겠다”는 힘찬 각오를 밝혔다.