안철수·박덕흠 제외 의원 285인 평균 28억8730만원…전년 대비 약 2억3000만원 증가 의원 88.5%가 재산 증가 신고…10억원 이상 20억원 미만 보유자가 33.8%로 최대

[헤럴드경제=김해솔 기자] 상위 2인을 제외한 올해 기준 국회의원 재산액은 평균 28억8730만원인 것으로 나타났다. 국회의원 88.5%가 지난해보다 재산이 늘어난 것으로도 확인됐다.

국회공직자윤리위원회(위원장 김남주)가 26일 공개한 국회의원 287인과 국회사무처, 국회도서관, 국회예산정책처 및 국회입법조사처 1급 이상 공직자 43인에 대한 정기 재산 변동 사항 신고 내역에 따르면, 국회의원(287인)의 경우 신고 재산 총액이 500억원 이상인 의원은 전년도 2인(안철수, 박덕흠 의원)과 같고, 이들 2인을 제외한 285인의 2026년도 평균 신고 재산액은 28억8730만원이었다. 전년도의 경우 신고 총액 500억원 이상인 2인을 제외한 국회의원 297인의 평균 신고액은 26억5858만원이었다.

규모별로 보면 신고액 5억원 미만은 24인(8.4%), 5억원 이상 10억원 미만은 47인(16.4%), 10억원 이상 20억원 미만은 97인(33.8%), 20억원 이상 50억원 미만은 83인(28.9%), 50억원 이상은 36인(12.5%)이었다.

국회의원 287인 중 재산 증가자는 254인(88.5%)으로, 규모별로 보면 증가액 5000만원 미만은 33인(13.0%), 5000만원 이상 1억원 미만은 30인(11.8%), 1억원 이상 5억원 미만은 158인(62.2%), 5억원 이상 10억원 미만은 20인(7.9%), 10억원 이상은 13인(5.1%)이었다.

재산 감소자는 33인(11.5%)으로 감소액 5000만원 미만은 12인(36.4%), 5000만원 이상 1억원 미만은 5인(15.1%), 1억원 이상 5억원 미만은 6인(18.2%), 5억원 이상 10억원 미만은 5인(15.1%), 10억원 이상은 5인(15.1%)으로 나타났다.

한편 국회의원을 제외한 1급 이상 국회공직자(43인)의 경우 신고 재산액 평균은 21억8615만원이었다.

신고액 5억원 미만은 6인(14.0%), 5억원 이상 10억원 미만은 5인(11.6%), 10억원 이상 20억원 미만은 12인(27.9%), 20억원 이상 50억원 미만은 17인(39.5%), 50억원 이상은 3인(7.0%)이었다.

이 중 재산 증가자는 38인(88.4%)으로 증가액 5000만원 미만은 8인(21.1%), 5000만원 이상 1억원 미만은 6인(15.8%), 1억원 이상 5억원 미만은 17인(44.7%), 5억원 이상 10억원 미만은 4인(10.5%), 10억원 이상은 3인(7.9%)이었다.

재산 감소자는 5인(11.6%)으로 감소액 5000만원 미만은 1인(20.0%), 5000만원 이상 1억원 미만은 2인(40.0%), 1억원 이상 5억원 미만은 1인(20.0%), 5억원 이상 10억원 미만은 1인(20.0%)으로 나타났다.

상세한 재산 공개 내역은 대한민국 국회 홈페이지(assembly.go.kr) 및 공직윤리시스템(peti.go.kr)에서 확인할 수 있다.