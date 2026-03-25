[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)가 임직원의 자발적인 봉사와 지역사회 자립 기반 강화를 위한 후원을 병행하며 사회공헌을 확대하고 있다.

안병길 해진공 사장과 임직원으로 구성된 ‘코비씨(KOBC) 바다사랑봉사대’는 지난 23일 오전 부산적십자회관 희망나눔봉사센터를 찾아 곰보빵(팥 소보로), 햄치즈 롤, 스콘 등 690개를 구웠다. 정성껏 만든 빵은 두유, 컵 과일과 함께 장애인 및 노인 돌봄 시설에 전달됐다.

봉사대원들은 오후에 헌혈의집 서면로센터로 자리를 옮겨 단체 헌혈을 하며 생명 나눔의 가치를 실천했다.

또 올해 해진공은 영세 사업자의 경쟁력 확보와 일자리 창출을 동시에 지원하는 ‘올리브(All-Live)’ 사업에 총 1억5000만원을 후원한다.

모두(All) 함께 잘 사는 부산(Live)을 만든다는 뜻을 담은 올리브는 ▷자활근로자에게 포인트 카드를 지급해 자활기업의 매출을 일으키거나 ▷자활근로자가 동행 매니저가 되어 시민의 병원 이동을 돕는 서비스를 담은 부산형 자생적 복지 모델이다.

해진공의 후원금은 ▷병원안심동행 서비스 차량 4대 지원 ▷올리브 사업 홍보 영상 제작 ▷올리브마켓 현판 및 배너 제작 등 자활 참여자들이 스스로 일어설 수 있는 자립 생태계를 조성하는 데 집중 투입될 예정이다.

안병길 해진공 사장은 이날 오후 부산시청에서 열린 ‘2026년 올리브 자활 두 배로 성장 선언식’에서 “척박한 땅에서도 깊게 뿌리를 내리는 올리브 나무처럼 이번 지원이 우리 자활 가족들에게 힘이 되기를 바란다”고 말했다.