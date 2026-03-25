‘Better World, Better Future’ 메세지 담아 브랜드북 일부에 재생용지 적용, 3권 구성 해운대 두산위브더제니스 설계 마스터 3인 인터뷰 수록

[헤럴드경제=서정은 기자] 두산건설은 자사 주거브랜드 위브(We’ve) 출범 25주년을 맞아 브랜드가 지켜온 철학과 지향점을 정리한 브랜드북 3종을 발간했다고 25일 밝혔다.

2001년 출범한 위브는 고객의 일상에 필요한 주거 가치를 중심에 두고 브랜드 정체성을 발전시켜 왔다.

이번 브랜드북은 기업 마케팅(PR)북, 위브 브랜드북, 더제니스 브랜드북 등 총 세 권으로 구성됐다. 두산건설은 브랜드의 지향과 기업 메시지를 정돈해 현장·영업·고객 커뮤니케이션 전반에서 일관되게 활용할 계획이다.

브랜드북 전반에는 두산건설의 핵심 메시지인 ‘더 나은 세상, 더 나은 미래(Better World, Better Future’를 반영했다. 브랜드북에 재생용지를 적용하는 등 제작 과정에서도 브랜드의 지향을 함께 담았다.

PR북은 초고층 랜드마크(해운대 두산위브더제니스 등)와 철도 인프라(신분당선 등) 등 주요 사업 실적을 상징하는 이미지를 활용해 사업 역량을 직관적으로 표현했다.

사업 분야를 주택·건설·토목·에너지 순으로 정리해 두산건설의 주요 수행 영역을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다. 이를 통해 고객 및 이해관계자가 두산건설의 사업 포트폴리오와 수행 역량을 쉽게 파악할 수 있도록 했다.

위브 브랜드북은 브랜드 핵심요소인 5가지 키워드(Have·Live·Love·Save·Solve)를 바탕으로 브랜드 스토리를 풀어내고, 차별화 요소를 65가지 기술로 정리해 일러스트로 시각화했다.

디자인 측면에서는 위브의 상징은 스퀘어(사각형)를 창의적으로 표현해 브랜드를 보다 입체적으로 느낄 수 있도록 구성했다. 에센셜 삽지에서는 각 에센셜의 의미를 간결한 일러스트로 담아 핵심 가치를 직관적으로 전달하도록 했다.

주거 철학을 외관(Exterior)·조경(Landscape)·커뮤니티(Community) 등 공간 요소로 풀어낸 점도 특징이다. 외관 디자인과 단지 특성에 맞춘 조경 설계, 산책길·휴게 공간, 예술 장식 등 디테일을 통해 철학이 구현되는 방식을 시각 자료로 담아 독자들이 ‘위브에서의 삶’을 느낄 수 있도록 구성했다.

더제니스 브랜드북은 로고의 ‘기둥’ 모티프를 활용해 르네상스 건축 모티브로 브랜드 스토리를 표현했다. 초고층 시공역량과 커뮤니티, 조경 등 하이엔드 주거를 구성하는 핵심 요소를 시각 자료 중심으로 정리했다. 상품 특화 설계, 실제 사례, 초고층 특화기술 등을 담아 더제니스가 지향하는 하이엔드 주거의 기준을 제시했다.

특히 해운대 두산위브더제니스 프로젝트에 참여했던 세계 각지의 유명 글로벌 프로젝트를 수행해 온 설계 마스터 3인(Scott Sarver, John L. Wong, Michael J. Squarzin)의 직접 인터뷰를 수록했다. 건축, 조경, 구조를 맡은 설계 마스터 3인은 해운대 제니스에서 확인한 핵심 원칙을 정리하고 이를 바탕으로 더제니스가 앞으로 지향할 하이엔드 주거의 방향에 대한 시사점을 담았다.

두산건설 관계자는 “이번 브랜드북은 두산건설과 브랜드의 이야기를 정리해 고객이 브랜드의 가치와 두산건설의 지향을 더 쉽게 이해하고 체감할 수 있도록 구성했다”며 “해당 브랜드북을 현장·영업·고객 커뮤니케이션 전반에서 일관되게 활용해 고객 만족과 이해를 높여 나가겠다”고 말했다.