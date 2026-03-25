[헤럴드경제=임세준 기자] 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 추경호 국민의힘 의원이 25일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 1차 공판기일에 출석히고 있다.
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입력 2026-03-25 14:26:06
[헤럴드경제=임세준 기자] 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 추경호 국민의힘 의원이 25일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 1차 공판기일에 출석히고 있다.
‘교도소 안에서 여성과 유흥, 한국에 연락하라며 폰을 건넸다’ 그는 ‘마약왕’이었다 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 25일 국내 송환된 ‘마약왕’ 박왕열(48). 필리핀에서 징역형을 받아 교도소에 갇혔지만 거기서 황제처럼 군림했다는 폭로가 이어졌다. 자유롭게 교도소를 나갔다 들어오기도 하고 스마트폰까지 사용한 것으로 파악됐다. 여성들을 불러 파티까지 즐겼다고 한다. 그가 취급하는 마약의 ‘브랜드화(化)’를 꿈꿨다는 전언도 나왔다. 이날 헤럴드경
단독 [단독] “순식간에 수백km 이동?”…韓 기업이 ‘호르무즈 유령선’ 잡았다
[헤럴드경제=고은결 기자] 최근 중동 정세 불안으로 호르무즈 해협 일대 긴장감이 높아지는 가운데, 국내 기업의 시스템이 해당 해역에서 발생한 GPS(위치정보시스템) 교란 징후를 실시간 포착했다. 자율운항 솔루션을 통해 정박 중인 선박이 전혀 다른 위치로 표시된 이상 현상을 확인한 사례로, 국내 기술의 해상 안전 리스크 대응 역량을 가늠할 사례로 보인다. 24일 HD현대에 따르면, 전날 호르무즈 해협 인근 해역에서 자율운항 자회사 아비커스의 ‘HiNAS(하이나스) 클라우드’를 통해 GPS 스푸핑(위치 조작) 및 재밍(신호 교란)으로 추정되는 이상 신호가 탐지됐다. 하이나스 클라우드는 선박 상태와 항해 정보를 실시간 모니터링하고 데이터를 분석하는 시스템이다. 군함은 항재밍 기능과 외부 신호 없이 위치를 추정하는 관성항법 장치가 내장돼 있지만, 민간 상선은 GPS에 의존하는 경우가 많아 외부 공격에 상대적으로 취약한 것으로 전해진다. 회사 측에 따르면 하이나스 시스템을 통해 GPS 스푸핑
“한 층을 통째로 샀대” 정몽준·하정우·싸이 200억 집, 얼마나 부자가 살길래 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 용산구 이태원동 260-199에 위치한 하이엔드 주택인 ‘어퍼하우스 남산’은 건폐율과 용적률은 각각 52.68%, 140.37%로 쾌적한 주거 환경을 갖췄으며 서울 최고의 명당으로 꼽히는 남산 소월길에 자리해 경리단길, 남산공원, 이태원 야경 등을 한눈에 볼 수 있는 입지다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.