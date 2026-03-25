[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군은 1988년 서울올림픽 당시 전 국민적인 관심과 성공 개최의 염원이 담긴 ‘88올림픽 복권’과 ‘88올림픽 기장’을 기증받았다고 25일 밝혔다.

올림픽 복권은 1986년 서울 아시안 게임과 1988년 서울 올림픽 개최 비용을 마련하기 위해 발행된 복권으로서 이번에 기증된 올림픽 복권은 전체 발행분(1회~299회)을 10폭의 병풍으로 정성스럽게 제작한 것이다.

함께 기증된 올림픽 기장은 보이지 않는 곳에서 묵묵히 봉사하며 올림픽을 성공적으로 이끌었던 참여자들에게 수여된 명예로운 징표이다.

임홍균등불장학금의 기탁자이기도 한 기증자 임홍균 씨는 “당시 88올림픽의 성공을 바라는 마음으로 매주 복권을 모았으며, 지속적인 보존을 위해 병풍으로 제작했다”며, “88올림픽은 우리 국민 모두에게 자부심이었던 만큼, 혼자 간직하기보다는 더 많은 사람들과 공유하고 싶다”라고 기증 소감을 전했다.

군 관계자는 “소중한 자료를 기증해 주셔서 깊은 감사를 드린다”며, “기증자의 뜻에 따라 기증 자료를 군 기록관에 영구 보존하고, 향후 군 각종 행사 시 전시를 통해 군민에게 공개할 계획”이라고 말했다.