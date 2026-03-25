[헤럴드경제=채상우 기자] 2000번이 넘는 티눈 수술로 7억원대 보험금을 타낸 40대에 대해 대법원이 문제가 없다고 판단했다.

25일 법조계에 따르면 대법원 3부는 A 보험사가 피보험자 B 씨를 상대로 낸 채무부존재확인 소송에서 원고 승소한 원심 판결을 깨고 서울고법에 돌려보냈다.

B 씨는 2016년 7월 A 사와 보험계약을 맺고, 9월부터 2023년 3월까지 여러 의료기관에서 총 2575차례에 걸쳐 티눈 제거 냉동응고술을 받아 7억 7000만 원을 받았다.

2018년 12월 A 사는 “계약은 무효다. 보험금 약 1억 3000만 원도 반환하라”는소송을 냈다. 냉동응고술은 계약 보통약관에서 정한 수술이 아니어서 보험금을 줄 의무가 없다는 취지다.

하지만 1심은 “보험금을 부정 취득할 목적으로 보험계약을 맺었다고 인정하기에 부족하다. 냉동응고술은 특별약관 사항”이라며 B 씨 손을 들어줬다. 이 판결은 2021년 5월 대법원에서 확정됐다.

B 씨는 사실심(2심) 변론종결일인 2020년 11월부터 2023년 3월까지 2100차례의 냉동응고술로 보험금 6억 5000만 원을 추가 수령했다.

이에 A 사는 “보험금을 부정 취득할 목적으로 다수 보험계약을 맺어 무효”라며 재차 소송을 걸었다.

두 번째 소송 1, 2심은 “추가 6억 5000만 원 수령은 첫 사건 사실심 변론종결 후에 새로 발생한 사유로, 사정 변경이 있어 계약이 무효”라며 A 사의 손을 들어줬다.

하지만 대법원은 “확정판결 후 새로운 사실관계가 발생한 것으로 볼 수 없다. 계약이 유효하다고 본 판결 효력이 유지된다”고 봤다.

대법원은 “이전 소송 변론종결 후 새로 발생한 사유가 있어 판결과 모순되는 사정 변경이 있는 경우 구속력이 차단된다”면서도 “새로운 사유란 새로운 사실관계를 말하는 것일 뿐 기존 사실관계에 새로운 증거자료가 있다거나 새로운 법적 평가 또는 그와 같은 법적 평가가 담긴 다른 판결이 존재한다는 등의 사정은 포함되지 않는다”고 설명했다.

이어 “이 사건 추가 사실관계는 보험계약 당시 보험금을 부정 취득할 목적으로 체결했는지 여부, 즉 기존 사실관계에 대한 새로운 증거자료에 해당할 뿐 판결과 모순되는 새로운 사실관계가 발생한 경우로 볼 수 없다”며 2심이 기판력 법리를 오해했다고 판시했다.