SKB, 스마트 경로당 사업 확대 교육·건강체조·노래교실 제공

SK브로드밴드는 최근 경남 합천군과 창원시 경로당에 디지털 사이니지 서비스 ‘B tv 온애드’ 구축을 완료하고, 스마트 경로당 사업(사진) 확대에 본격적으로 나섰다고 25일 밝혔다.

스마트 경로당은 과학기술정보통신부가 ICT 기술로 고령층 복지 여건 향상을 위해 추진하고 있는 사업이다. 사업장에서 디지털 광고판으로 쓰이는 B tv 온애드가 스마트 경로당의 핵심 서비스다. 어르신들의 건강과 복지 향상은 물론, 디지털 장벽을 허무는 역할까지 담당하고 있다는 게 SK브로드밴드 설명이다.

세부적으로 SK브로드밴드는 지난해 3월부터 합천군과 관내 경로당 50개소를 대상으로 B tv 온애드를 시범 운영했다. 올해 2월에는 같은 지역 470개소 경로당으로 대상을 확대해 구축을 마쳤다. 지난 1월부터는 창원시와도 관내 40개소 경로당에 시범 운영을 시작했다.

B tv와 디지털 사이니지가 결합된 B tv 온애드는 거동이 불편한 어르신들도 쉽고 편리하게 각종 교육, 건강체조, 노래교실 등 여가·복지 프로그램을 즐길 수 있도록 지원한다.

또 별도의 리모컨 조작 없이 지자체에서 간편하게 원격으로 시정 홍보, 영상회의, 공지 사항 등을 편성·송출할 수 있다. 이를 통해 어르신들이 손쉽게 최신 정보를 접하고 소통할 수 있도록 돕는다.

예를 들어 창원시는 B tv 온애드를 활용해 지난 1월 인지교육과 치매예방교육을 비롯한 건강체조, 노래교실 등 시범 프로그램을 운영했다. 합천군은 어르신들 대상 ICT 기반의 감염병 예방 교육을 진행했다. 전북 남원시는 노인회장과 남원시장 소통 간담회, 시장 주관 시민 행사, 어르신 체험형 레크레이션 등 시 주관 각종 행사와 이벤트에 활용 중이다.

장시훈 SK브로드밴드 공공고객담당은 “B tv 온애드는 디지털 복지 혁신을 선도하는 서비스”라며 “앞으로 어르신들의 삶의 질 향상과 스마트경로당 서비스 확대에 앞장설 계획”이라고 밝혔다. 고재우 기자