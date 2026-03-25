이베스트·하이투자증권 사장 출신 보통주 1주당 500원 배당 결정

LS증권은 24일 서울 영등포구 LS증권 본사에서 제27기 정기 주주총회 및 이사회를 열고 홍원식(사진) 대표이사를 신규 선임했다고 25일 밝혔다.

홍 신임 대표는 1964년생으로, 증권감독원 국제업무국과 LG증권 국제금융팀, 뱅크보스턴 서울지점 부지점장, 글로벌앤어소시에이츠 사내이사, 이베스트투자증권 경영인프라총괄, 이베스트투자증권 대표이사 사장, 하이투자증권 대표이사 사장 등을 역임했다.

LS증권은 “홍 신임 대표가 탁월한 리더십과 전략 수립 능력, 리스크 관리 역량을 바탕으로 회사의 성장을 이끌어 나갈 것”이라고 설명했다.

홍 대표는 “증권사의 본질 역량을 회복하고, 지속가능한 이익 구조를 만들어 시장에서 회사의 가치를 제대로 평가받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

이번 주총에서는 현금배당 안건도 가결됐다. 결산배당으로 보통주 1주당 500원의 배당금이 지급되며, 배당규모는 우선주 포함 341억원이다.

이 밖에 ▷제27기 재무제표 승인 ▷정관 일부 변경 승인 ▷감사위원이 되는 사외이사 선임 ▷이사 보수 한도 승인 등의 안건도 원안대로 통과됐다.

LS증권은 홍 신임 대표 체제 출범을 계기로 개인 투자자 유치 확대 등 회사 성장에 박차를 가할 방침이다. 다음달 3일엔 서울 여의도 콘래드서울호텔 5층에서 개인 투자자를 대상으로 2·4분기 투자전략 오프라인 세미나도 개최한다. 신중호 리서치센터장이 최근 증시 상승세 등을 점검히고, 정우성 연구원이 반도체 업종 투자전략에 대해 설명한다. 염승환 리테일사업부 이사는 대외 변수에도 지속되는 증시 상승 동력과 시장 전망 등을 전달한다.

그 외에도 최근엔 로보스토어 서비스 가입자를 대상으로 경품 증정 행사를 진행하는 등 다양한 프로그램을 통해 고객 접점을 넓히는 데에 박차를 가하고 있다. 김지윤 기자