- ETRI, KIST, KRIBB 등 28개 국가연구소 스쿨 46개 전공 - 학생 전원, 전액 장학금 및 190만원 연수장려금 매달 지급

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술연합대학원대학교(UST)가 2026학년도 후기 석·박사과정 신입생을 모집한다. 원서 접수기간은 다음달 13일부터 24일까지다.

신입생은 서류심사와 전공 심층면접을 거쳐 선발하며, 최종 합격자는 6월 26일 발표된다.

이번에 신입생을 선발하는 곳은 한국전자통신연구원(ETRI), 한국생명공학연구원(KRIBB), 한국과학기술연구원(KIST), 한국화학연구원(KRICT) 등 28개 국가연구소 스쿨의 46개 전공이다.

특히 이번 2026학년도 후기에는 ‘첨단로봇(Advanced Robotics)’ 전공이 신설되어 첫 신입생을 모집한다. 첨단로봇 전공은 한국기계연구원(KIMM) 스쿨과 한국생산기술연구원(KITECH) 스쿨이 공동 운영하는 전공으로, 로봇 하드웨어(메카트로닉스)와 소프트웨어(AI) 역량을 모두 아우르는 글로벌 최상위 AI로봇 연구자 양성을 목표로 한다.

UST 학생들은 입학과 동시에 인공지능(AI), 양자 정보 등 최첨단 과학기술 분야의 국책 과제에 학생연구원 신분으로 참여한다. 모든 학생이 매 학기 등록금 전액(250만 원)을 지원받으며, 박사과정은 월 최소 190만 원, 석사과정은 월 최소 143만 원 이상(근로계약 체결 기준)의 국내 최고 수준의 연수장려금(학생인건비)을 지원받는다. 또한 해외연수 및 해외학술대회 참가 지원, 학생이 실제 연구책임자가 되도록 연구비를 지원하는 영사이언티스트 양성사업 등 국내 최고 수준의 학업 및 연구 지원 혜택을 받는다.

UST는 입학을 희망하는 학생들에게 구체적이고 실질적인 입시 정보를 제공하기 위해 전공 권역별·분야별 입학설명회를 개최한다.

화학·에너지·신소재 분야의 입학설명회는 28일 서울 고우넷트레이닝센터에서 열린다. 물리·원자력, 기계·건설·항공·해양 및 IT·융합생산 분야 입학설명회는 4월 4일 서울 스페이스쉐어 강남역센터, 생명·바이오헬스 분야 입학설명회는 4월 11일 대전 UST 대학본부에서 개최된다. 각 설명회 종료 후에는 각 스쿨·전공 교수와의 개별 입학상담 기회가 제공되며, 상담을 원할 경우 이력서 등 소개 자료 지참을 권장한다.

입학설명회에 사전 참석 신청을 완료한 후 참석한 사람에게는 약 1만원 상당의 기프티콘과 UST 기념품이 증정된다. 서울권 입학설명회 참석자에게는 이벤트를 통해 성심당 빵 세트도 제공할 예정이다.

현장 설명회 참석이 어려운 학생들을 위해 4월 14일 전체 전공을 대상으로 실시간 온라인 입학설명회도 마련된다. 참석을 희망하는 학생들은 UST 입학 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 사전 신청자들에게 접속 URL이 제공된다.

UST는 과학기술정보통신부 산하 직할 교육기관으로, 30개 국가연구소에 교육 기능을 부여해 과학기술 분야 전문 인재를 양성하고 있다. 현재 약 1500명의 국가연구소 소속 박사 연구원이 UST 교수로 활동하고 있으며, 매년 미래유망 국가전략 분야의 신진 연구자를 중심으로 신규 교원을 임용하고 있다.