[헤럴드경제=임세준 기자] 스마트 청소 가전 브랜드 드리미가 25일 오전 서울 송파구 롯데월드타워 아트리움에서 프리미엄 로봇청소기 X60 시리즈 론칭 기념 팝업스토어를 오픈한 가운데 모델들이 제품을 선보이고 있다.

드리미가 오는 4월 5일까지 운영하는 팝업스토어에서는 새롭게 출시한 로봇청소기 X60 시리즈를 비롯해 정수기와 공기청정기등 신제품을 만나볼 수 있다.