공기열원 히트펌프, 실외기·실내기 등 수상

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 유럽 최대 냉난방공조 전시회 ‘MCE 2026’에서 8개 제품우수상을 수상하며 글로벌 HVAC(냉난방공조) 시장 경쟁력을 입증했다.

LG전자는 이탈리아 밀라노에서 24일(현지시간)부터 나흘간 열린 MCE 2026에서 기술 혁신성, 에너지 효율, 지속가능성, 시스템 완성도 등을 평가하는 ‘MCE 어워드’에서 총 8개 우수상을 수상했다고 25일 밝혔다.

이번 수상에서는 유럽 시장에서 수요가 높은 공기열원 히트펌프(AWHP) 분야에서 다수 제품이 선정됐다.

공기열원 히트펌프는 공기를 열원으로 활용해 냉난방과 온수를 공급하는 시스템으로, 탄소 배출 저감 대안으로 주목받고 있다.

실외기 제품인 ‘써마브이 R290 모노블럭(Therma V R290 Monobloc)’은 지구온난화지수(GWP)가 낮은 R290 냉매를 적용해 친환경성과 효율성을 동시에 인정받았다.

실내기 신제품인 컨트롤 유닛, 하이드로 유닛, 콤비 유닛도 우수상을 수상했다.

컨트롤 유닛은 배관 연결을 최소화한 독립형 구조가 특징이며, 하이드로 유닛은 주요 히트펌프 구성요소를 내장했다. 콤비 유닛은 200리터 물탱크를 포함한 올인원 설계로 설치 공간이 제한된 주거 환경에서도 활용할 수 있다.

상업용 공조 분야에서도 성과를 냈다. 고효율 시스템 에어컨 ‘LG 멀티브이 아이(Multi V i)’와 냉난방공조 제어 솔루션 ‘LG 에이씨피 아이(ACP I)’가 나란히 우수상을 받았다.

멀티브이 아이는 고효율 인버터 컴프레서와 AI 기반 제어 기술로 에너지 효율을 높였으며, 기존 냉매에 비해 지구온난화지수가 약 30% 수준인 R32 냉매를 적용해 친환경성을 강화했다.

에이씨피 아이는 클라우드 기반 중앙제어 시스템으로, QR코드를 활용해 스마트폰과 간편하게 연결할 수 있는 것이 특징이다.

이 밖에 가정용 제품인 ‘LG 아트쿨 AI’, ‘LG 듀얼쿨 AI’ 벽걸이 에어컨도 수상 명단에 포함됐다.

MCE 어워드는 제품 혁신성, 효율성, 친환경성, 시스템 통합성, 완성도 등을 기준으로 전문 기술 심사위원단이 전시 제품을 평가해 선정하는 상이다.