[헤럴드경제=박종일 선임기자]최호권 영등포구청장은 2026년 3월 25일 오전 9시 6.3. 지방선거에 예비후보자로 등록함에 따라 구청장으로서의 모든 직무와 권한이 정지됐다.

이에 따라 영등포구는 등록일로부터 선거일까지 김광덕 권한대행(부구청장) 체제로 전환됐다.