1만2000석 축구·육상장 등 종합체육시설 구축

[헤럴드경제=윤성현 기자] 대보건설이 경기도 광주시 G스타디움 건립공사를 마무리하고 종합체육시설을 준공했다. 오는 4월 열리는 경기도체육대회와 경기도장애인체육대회의 주 경기장으로 활용될 예정이다.

대보그룹 건설 계열사인 대보건설은 최근 경기도 광주시 G스타디움을 완공하고 전경을 공개했다고 25일 밝혔다. 지난 23일에는 방세환 광주시장 등 관계자들이 참석한 가운데 준공식도 열렸다.

G스타디움은 지하 2층~지상 3층, 대지면적 12만3903㎡, 연면적 3만5174㎡ 규모로 조성됐다. 2023년 7월 착공해 약 2년 9개월 만에 준공됐다.

주경기장은 1만2000석 규모의 축구·육상경기장과 470석 규모의 국제 규격 수영장, 24레인 볼링장을 갖췄다. 이와 함께 대한축구협회 공인 보조축구장, 정규 규격 야구장, 클라이밍장도 함께 들어서 종합 스포츠 인프라를 구축했다.

G스타디움은 4월 16~18일 열리는 제72회 경기도체육대회와 4월 26~28일 개최되는 제16회 경기도장애인체육대회의 주 경기장으로 활용된다.

준공식에서 김성호 대보건설 대표와 현장 직원들은 공사 완수에 대한 공로로 광주시장 표창을 받았다.

대보건설 관계자는 “경기도체육대회가 성공적으로 개최되고, 향후 생활체육 시설로 폭넓게 활용돼 지역 주민 건강 증진에 기여하길 기대한다”고 밝혔다.