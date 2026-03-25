[헤럴드경제=문영규 기자] 65세 이상 어르신의 출근길 무임승차 혜택에 대한 논란이 이어지는 가운데 실제 어르신들의 출퇴근 시간대 서울 지하철 이용 비중은 전체 이용객 100명 중 8명꼴 수준으로 나타났다.

25일 서울교통공사에 따르면 지난해 서울 지하철 1∼8호선 승하차 인원 가운데 출퇴근 시간대(오전 7∼9시, 오후 6∼8시) 65세 이상 어르신 무임승차 이용객은 8519만2978명으로 작년 한 해 출퇴근 시간대 승하차 인원 총 10억3051만9269명의 8.3% 수준으로 집계됐다.

시간대별로는 오전 7∼8시 어르신 비율이 9.7%로 가장 높았다. 그 다음으로는 오후 7∼8시가 8.5%였다. 오전 8∼9시대와 오후 6∼7시대는 각각 7.9%, 7.7%였다.

하루 중 어르신 승객 비율이 가장 높은 시간대는 오전 6시 이전이었다. 비율은 31.1%에 달했다. 새벽 시간대 전체 승객 10명 중 3명은 어르신 승객이란 의미다.

그 다음으로 가장 많은 시간대는 오전 11~12시 사이로, 25.8%였다.

어르신 승객 비율이 가장 낮은 시간대는 자정 이후로 2.4%에 그쳤다.

어르신 무임승차, 왜 이렇게까지

어르신 승객 무임승차 혜택은 출퇴근 시간대 혼잡, 도시철도 운영기관 손실 등의 논란이 제기되며 이재명 대통령이 지난 24일 국무회의 당시 분산 방법을 주문하기도 했다.

이 대통령은 중동 사태 장기화에 대비한 대중교통 이용 권장 방침과 관련해 “출퇴근 시간에 집중도가 너무 높으면 괴롭지 않겠느냐”며 “(노령층의) 무료 이용을 출퇴근 피크 시간에 한두 시간만 제한하는 (것은 어떠냐)”고 말했다.

다만 “노인이라도 출퇴근하는 분도 계셔서 구분하기 쉽지는 않을 것 같은데, 그냥 놀러 가는 사람은 제한하는 것도 한번 연구해보시라”며 “이럴 때 분산시킬 방법을 한번 연구해보자”고 제안했다.

이에 기후에너지환경부, 행정안전부, 보건복지부 등 유관 부처는 관련 방안을 논의하기로 했다.

65세 이상 어르신의 지하철 이용은 무임승차 혜택에 따른 공공 재정 부담 문제와 관련해서도 논의되고 있다.

지난해 전체 서울 지하철 이용객 가운데 65세 이상 어르신 비율은 14.6%였다.

지하철 무임승차 제도가 시행된 1984년만 해도 65세 이상 인구가 4%에 불과했지만, 이후 고령화가 진행되며 도시철도 운영기관의 손실도 급격히 증가했다.

지난해 서울교통공사가 지하철 1∼8호선 경로 무임승차로 인해 입은 손실은 3832억원으로 집계됐다. 5년 전인 2020년 2161억원보다 큰 폭으로 늘었다.

박홍근 기획예산처 장관 후보자는 지난 23일 국회 인사청문회에서 노인 복지를 위한 도시철도 무임수송제도로 서울시 등이 손실을 떠안는 구조에 관해 “결국 노인 연령 상향 여부와 중앙정부 지원, (지방자치단체의) 자구적 노력과 소비자 부담 등이 패키지로 타협돼야 할 문제”라며 개선 필요성을 내비쳤다.