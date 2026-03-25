의료·건강·요양·돌봄·주거 5개 분야 42개 사업 가동… 신청 한 번으로 ‘원스톱 맞춤 복지’ 제공 ‘Y 한방 주치의’, ‘퇴원환자 돌봄연계’, ‘생활수리 출동서비스’ 등 양천만의 특화 모델 구축 거주지 동주민센터 또는 국민건강보험공단 양천지사 방문 신청

[헤럴드경제=벅종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 살던 곳에서 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 의료, 요양, 주거 등의 복지 서비스를 한 번에 연계하여 제공하는 ‘양천형 통합돌봄 지원사업’을 3월 27일부터 본격 시행한다.

‘양천형 통합돌봄’은 일상생활에 어려움을 겪고 있는 65세 이상 어르신과 장애인을 대상으로 ▲보건의료 ▲건강관리예방 ▲요양 ▲일상생활돌봄 ▲주거복지 등 5개 분야 총 42개 서비스를 맞춤형으로 지원하는 사업이다.

구는 방문진료, 방문간호, 방문재활, 방문요양, 방문목욕, 시간제 돌봄, 식사지원, 심리지원, 가사지원, 건강음료지원, 안전용품지원, 집수리 지원 등 기본연계 34개 서비스에 더해 지역 특성을 반영한 ‘양천형 특화사업’ 8개를 추진해 더욱 촘촘한 거주지 중심 돌봄서비스를 제공할 계획이다.

‘양천형 특화사업’은 ▲양천 건강한방 ‘Y 한방 주치의 사업’ ▲퇴원환자 통합돌봄서비스 연계사업 ▲방문운동 지도사업 ▲약물안전 케어서비스 ▲바로돌봄 서비스 ▲똑똑양천 생활수리 출동서비스 ▲방문진료 본인부담금 지원 사업 ▲민·관 협력 통합돌봄 등이다.

먼저 ‘Y 한방 주치의 사업’은 한의사가 직접 가정을 방문해 진료와 건강상담을 제공하는 사업으로, 방문진료비와 첩약비를 포함해 1인당 연간 최대 50만 원까지 지원한다. 또 동주민센터 접수 후 전용 앱을 통해 대상자와 주치의를 자동 매칭하고, 진료내역 실시간 등록과 청구 절차 간소화 기능을 도입해 디지털 기반 돌봄 체계를 구축할 계획이다. 구는 4월 3일 양천구 한의사회와 협약을 체결하고 안정적인 의료서비스 제공 기반도 마련할 예정이다.

‘퇴원환자 통합돌봄서비스 연계사업’은 협약병원에서 치료를 마친 퇴원환자의 돌봄 공백을 줄여 안정적인 회복과 지역사회 정착을 돕는 사업이다. 구는 지난 20일 상급종합병원 1개소를 포함한 관내 병원 7개소와 업무협약을 체결하고, 퇴원 전 단계부터 대상자를 발굴해 퇴원 이후에는 개인별 맞춤형 돌봄서비스를 연계할 계획이다.

이 외도 ▲운동지도사가 가정을 방문해 1:1 맞춤형 운동을 지도하는 ‘방문운동 지도사업’ ▲약사가 가정을 방문해 복약 상담과 관리, 가정 내 폐의약품 정리 등을 지원하는 ‘약물안전 케어서비스’ ▲긴급 돌봄이 필요한 경우 요양보호사가 가정을 방문해 단기간 재가돌봄 및 가사서비스를 제공하는 ‘바로돌봄 서비스’ ▲수리업체가 방문해 하수구 막힘 해소, 문고리 교체 등 일상의 작은 불편을 신속히 해결하는 ‘똑똑양천 생활수리 출동서비스’ ▲방문진료 시 발생한 본인부담을 일부 지원하는 ‘방문진료 본인부담금 지원 사업’ ▲현장경험과 전문성을 갖춘 민간기관이 돌봄대상자에게 건강·일상·생활·주거편의 등 서비스 지원을 연계하는 ‘민·관 협력 통합돌봄’ 사업 등 양천구민만을 위한 통합돌봄을 추진한다.

돌봄이 필요한 주민은 거주지 동주민센터 또는 국민건강보험공단 양천지사로 방문해 신청하면 되고, 한 번의 신청으로 병원이나 시설을 방문하지 않고 거주지에서 필요한 서비스를 통합하여 받을 수 있다.

이기재 양천구청장은 “양천구의 65세 이상 인구가 전체 인구의 19%를 넘어서며 초고령사회 진입을 앞두고 있다”며 “늘어나는 돌봄 수요에 선제적으로 대응하고, 어르신들이 따뜻한 지역 돌봄을 받으며 편안한 노후를 보낼 수 있도록 양천만의 특화된 통합돌봄 체계를 마련해 나가겠다”고 말했다.