일상 속 건강관리 교육 진행

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 은평구(구청장 김미경)는 구민들의 건강한 생활을 지원하기 위해 ‘찾아가는 건강도시학교’ 참여자를 모집한다고 밝혔다.

‘찾아가는 건강도시학교’는 주민 생활권으로 직접 찾아가는 건강교육 프로그램으로 구민들이 일상에서 실천할 수 있는 건강 정보를 배우고 건강에 대한 인식을 높일 수 있도록 마련됐다.

교육에는 은평성모병원 전문 의료진이 참여해 질환 예방과 생활 속 건강관리 방법을 알기 쉽게 전달하며 강의와 실습을 병행한 참여형 교육으로 진행된다.

교육 내용은 ▷건강한 척추를 위한 스트레칭 재활운동 ▷자연임신 준비를 위한 나프로 임신법 ▷치매 예방을 위한 두뇌 훈련 ▷노화에 대비한 건강관리 방법 등으로 구성됐다.

교육은 다음 달 6일부터 5월 4일까지 총 4회 운영되며, 은평구민과 관내 생활권자를 대상으로 회차별 50명 내외를 선착순 모집한다. 신청은 각 회차 교육 시작 3일 전까지 보건소 방문, 전화(02-351-8160) 또는 홍보물 큐알(QR)코드 접속을 통해 가능하다.

보건소 관계자는 “전문 의료진이 참여하는 건강교육이 구민들의 건강관리 실천에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 구민 건강 증진을 위한 프로그램을 지속 추진하겠다”고 말했다.