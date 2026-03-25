국가데이터처 지역사회조사 살고 있는 지역 전반적 생활 만족도·전날 행복도 3년 연속 1위 최근 전반적인 삶의 만족도도 평균 크게 웃돌아...전날 걱정 정도는 24위로 최저 수준

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 지역사회조사에서 2023년부터 2025년까지 3년 연속 ‘현재 살고 있는 지역에 대한 전반적인 생활 만족도’와 ‘전날 행복도’ 항목에서 서울시 25개 자치구 중 1위를 기록했다.

지역사회조사는 지역 균형발전과 국민의 삶의 질 측정을 위해 국가데이터처(옛 통계청)가 행정안전부, 국가균형발전위원회, 지방자치단체 등 관계기관과 협의해 매년 실시하는 공신력 있는 조사다.

세부 점수를 살펴보면, 2025년 기준 ‘현재 살고 있는 지역에 대한 전반적인 생활 만족도’는 10점 만점에 7.85점으로, 서울시 평균인 7.12점을 크게 웃돌았다.

‘전날 행복도’ 역시 7.40점으로 서울시 평균인 6.74점보다 높게 나타나, 구민이 체감하는 주관적 안녕 수준이 높은 것으로 나타났다.

항목별 순위 추이를 보면 마포구의 상승 흐름은 더욱 뚜렷하다.

‘현재 살고 있는 지역에 대한 전반적인 생활 만족도’는 2021년 4위, 2022년 5위에서 2023년 1위로 도약한 이후 3년간 정상 자리를 유지하고 있다.

‘전날 행복도’ 또한 2021년 6위, 2022년 8위에서 가파르게 상승해 2023년부터 1위를 이어가고 있다.

이와 함께 ‘최근 전반적인 삶의 만족도’는 7.26점으로 서울시 평균 6.84점보다 높았으며, 서울시 전체 2위를 기록했다.

반면 부정적 정서를 나타내는 ‘전날 걱정 정도’는 24위로 나타났다. 해당 항목은 점수가 낮을수록 긍정적인 의미를 갖는 지표로, 마포구는 서울시 평균 4.26점보다 낮은 3.58점이다.

이는 마포구민의 심리적 걱정 수치가 서울시 내에서 매우 낮은 수준임을 보여준다.

일자리 만족도 지표인 ‘지난 1주일간 근로 여부’ 조사에서도 ‘일하였다’고 응답한 비율이 자치구 중 가장 높게 나타나, 지역 전반의 활력을 가늠하게 했다.

지역사회조사 가이드라인에 따르면 삶에 대한 만족감을 측정하는 지표는 항목별로 기준 시점을 달리한다.

자신의 삶에 대한 만족감은 ‘최근’, 지역의 전반적인 생활에 대한 만족감은 ‘현재’, 행복과 걱정 같은 정서 경험은 ‘어제’를 시점으로 조사해 다각적인 삶의 질을 측정한다.

지역사회조사는 일부 공통 항목을 제외하고 연도별로 조사 항목을 달리해 운영된다.

짝수년도였던 2024년 조사에서 마포구는 임신·출산·육아에 대한 복지 만족도, 화재 안전 체감도, 소음·진동 항목 환경 체감도에서 모두 1위를 기록하는 등 사회복지와 안전, 환경 분야 전반에서 고루 높은 평가를 받았다.

구 관계자는 “마포구민의 지역 생활 만족도와 행복도가 높게 나타난 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 구민이 마포에 대한 자부심을 느끼고, 일상 속에서 높은 만족감을 누릴 수 있도록 세심한 행정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.