李 대통령이 필리핀 대통령에 직접 요청 “수사기관 즉시 인계…엄정히 사법처리”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정부가 국제적 ‘마약왕’으로 불리는 박모씨를 25일 오전 필리핀으로부터 임시인도 받았다고 밝혔다. 임시인도란 범죄인인도 청구국(박 씨의 경우 대한민국)의 형사절차 진행을 위해 피청구국(필리핀)이 자국의 재판 또는 형 집행 절차를 중단하고 임시로 청구국으로 인도하는 제도다.

정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)는 이날 “이재명 대통령이 3일 한국-필리핀 정상회담에서 페르디난도 마르코스 주니어 필리핀 대통령에게 직접 박 씨의 임시인도를 요청했고, 이에 따라 한국 법무부·외교부·국정원·검찰청·경찰청이 필리핀 당국과 긴밀하게 협의한 끝에 송환을 요청한지 약 1개월 만에 박 씨를 임시인도 받을 수 있었다”며 이같이 밝혔다.

박 씨는 지난 2022년 4월 필리핀 법원에서 한국인 3명을 살해한 ‘사탕수수밭 살인사건’으로 징역형(단기 징역 52년, 장기 징역 60년)을 선고받고 복역 중인 상황에서도, 한국으로 마약을 유통하고 호화 교도소 생활을 한다는 논란이 거듭 제기돼 왔다.

TF는 “정부는 공범 등을 통해 필리핀에서 한국으로 다량의 마약을 밀수입, 유통, 판매하는 등의 혐의를 받는 박 씨를 수사기관으로 즉시 인계해 철저한 수사를 통해 엄정히 사법처리할 계획”이라고 강조했다.

이어 “정부는 박 씨가 필리핀 교도소에 수감돼 있다고 하더라도 박 씨의 국내 마약 유통 등 범행을 방치할 경우, 사법정의 훼손과 함께 다른 해외교도소 수감자들의 모방범죄가 우려된다고 판단해 신속한 송환을 추진했다”며 “아울러 정부는 박 씨가 가담한 마약 유통 조직의 실체를 규명하고, 취득한 범죄수익도 철저히 추적, 환수할 수 있도록 할 방침”이라고 설명했다.

TF는 “역대 정부가 해결하지 못했던 이번 송환의 성사는 대통령의 강력한 의지 아래 TF를 중심으로 법무부, 외교부, 국정원, 검찰청, 경찰청 등 관계부처가 벽을 허물고 힘을 모아 협력한 것이 배경”이라며 “앞으로도 정부는 TF를 중심으로 우리 국민을 위협하는 마약 등 초국가범죄에 대해 끝까지 추적해 반드시 엄단하고, 완전히 근절될 때까지 단호하고 엄정히 대응해 나갈 것”이라고 했다.