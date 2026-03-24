일본 츄고쿠마린페인트㈜와 투자협약 1200억원 규모…합작회사 울산 이전

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 선박 도료 분야의 세계적 기업인 일본 츄고쿠마린페인트㈜의 투자를 유치해 24일 울산시청 본관 7층 시장실에서 한-일 합작사인 츄고쿠삼화페인트㈜ 공장 신설 및 본사 이전을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 김두겸 울산시장과 타카오 시미즈 츄고쿠마린페인트㈜ 국제경영전략이사가 참석해 친환경 도료 연구개발 및 기술의 상용화와 사업 추진을 위한 행정지원을 다짐했다.

츄고쿠삼화페인트㈜는 일본 츄고쿠마린페인트㈜와 국내 페인트 전문기업인 삼화페인트공업㈜이 지난 1988년 합작해 경남 김해에 설립한 친환경 선박용 도료 기업이다.

이날 협약에 따라 츄고쿠삼화페인트㈜는 1200억원을 투자해 오는 2029년까지 온산국가산업단지 내 연면적 약 2만5000평 규모의 친환경 선박용 도료 생산시설과 연구시설을 건립하고, 2030년 본사를 울산으로 이전한다. 사업비 1200억원 가운데 외국인직접투자(FDI)는 800억원에 달한다.

츄고쿠마린페인트㈜는 이번 투자를 통해 국제 환경 규제와 조선·해양산업의 수요 변화에 대응하고, 연구개발을 확대해 울산을 아시아·태평양 시장의 전략적 생산 거점으로 육성해 나갈 계획이다.

울산시는 이번 협약으로 1000명 규모의 직·간접 고용 창출 효과와 함께 조선·해양산업 활성화를 기대하고 있다.

한편 츄고쿠마린페인트㈜는 지난 1917년 창업해 100년이 넘는 기간 동안 축적해온 조선·해양 산업에 특화된 도료 분야 기술력으로 전 세계 35개국에서 105개 사업장을 운영하고 있다.