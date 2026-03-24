청년 동아리 멤버 모집 홍보 영상 ‘담배가게 아가씨’ 개사, 성차별 논란 누리꾼들 “여직원이 이쁜 아가씨? 충격”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 제주도의 제주청년센터가 만든 홍보영상이 성인지 감수성 부족과 욕설 논란에 휩싸였다.

23일 제주청년센터 공식 소셜미디어 계정에는 ‘기대하시라 개봉박두!’라고 시작하는 영상이 올라왔다.

청년 동아리 멤버 모집 홍보 영상인데, 가수 송창식 노래 ‘담배가게 아가씨’를 개사하고 상황 연기를 했다. 노래는 “제주청년센터에는 아가씨가 예쁘다네”, “온 제주 청년들이 너도나도 기웃기웃기웃”, “그 아가씨는 새침떼기” 등의 가사가 담겨 있다.

특히 남자 직원들이 해당 여성 직원에게 연이어 퇴짜를 맞는 모습을 공개하는 장면에서는 한 직원이 ‘딱지를 맞았다’는 내용 뒤 입 모양으로 욕설을 하는 모습도 모자이크 없이 담겼다.

공식 계정에는 이 영상에 “딱지 맞은 매니저님 욕설이 찰지다”는 한 누리꾼의 댓글에 공식 계정 관리자가 “앗 보셨군요”라는 댓글을 달았다. 센터 측이 영상 속 욕설을 인지하고 있었다는 의미다.

영상은 마지막 남은 남성이 제주청년센터에 찾아가 아가씨에게 동아리 지원서를 건네고 ‘눈싸움 한판’을 벌인 뒤 아가씨를 웃게 했다는 내용으로 마무리된다.

해당 영상은 온라인 상에서 확산하며 논란이 됐다. 이를 본 누리꾼들은 “여성 직원은 아가씨이고, 남성 직원은 청년이고, 여성 직원이 이쁘다고? 2026년이 맞나? 제주청년센터 성인지 수준 진짜 충격”, “아가씨한테 인사 무시당하니까 남자 직원이 입으로 욕함, 여성이 청년센터 가면 이런 취급 당하는 거냐”, “구시대적 발상, 청년센터 오지 말라는 광고인가” 등 성토했다.

한 누리꾼은 “청년센터에서 일하는 여성 직원의 직업적 전문성을 무시하고 성희롱 대상으로 간주했다”는 등의 이유를 들며 국가인권위원회에 진정을 넣었다고 밝히기도 했다.

논란이 확산되자 제주청년센터는 문제의 영상을 삭제하고 “기존에 잘 알려진 곡이었던 ‘담배가게 아가씨’라는 곡을 패러디해 사람과 사람 간의 만남을 주제로 홍보 영상을 기획했다”면서 “원곡의 표현을 살리고자 했으나, 그로 인해 불편을 드릴 수 있다는 점을 충분히 고려하지 못했다”고 사과했다.

이어 “유쾌하게 비속어를 표현하고 싶었으나 미숙함으로 인해 불편을 드리게 됐다”면서 “앞으로 유사한 문제가 발생하지 않도록 세심한 검토와 주의를 기울이겠다”고 밝혔다.

제주청년센터는 제주도 출연기관인 제주테크노파크로부터 청년 정책 사업을 위탁받아 수행하는 기관이다.