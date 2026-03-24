균형성장 위한 금융지원 업무협약 기업은행 출연금 257억 바탕으로 보증비율 100% 지원, 보증료 차감

[헤럴드경제=김은희 기자] 신용보증기금은 24일 중소기업은행과 지역 균형성장을 위한 금융지원 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지역 소재 기업의 경쟁력 강화를 위해 유동성을 확대 지원하고 금융비용 부담을 완화하고자 마련됐다.

기업은행은 신보에 특별출연금 230억원, 보증료 지원금 27억원 등 총 257억원을 출연하고 신보는 이를 재원으로 총 6100억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다. 지원 대상은 비수도권 지역에 있는 ▷신성장동력산업 영위기업 ▷수출기업·해외진출기업 ▷유망창업기업 등이다.

신보는 특별출연 협약보증을 통해 3년간 보증비율 100%를 적용하고 보증료를 0.3%포인트 차감 지원한다. 또한 보증료 지원 협약보증으로 3년간 연 0.6%포인트의 보증료를 지원한다.

신보 관계자는 “지역 중소기업이 원활한 자금 유동성을 확보해 안정적인 경영 환경을 조성하는데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 관계기관과의 지속적인 협력을 통해 지역 특화 금융지원 확대 등 지역 균형성장에 기여하겠다”고 말했다.